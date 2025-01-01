في أبوظبي.. غاية ومريم أول مواليد الساعات الأولى لعام 2025

أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت مستشفيات أبوظبي في الساعات الأولى من العام الجديد، الطفلتين الإماراتيتين غاية ومريم اللتين تم الاحتفاء بهما بالورود، ابتهاجاً بالمناسبة السعيدة بالتزامن مع الاحتفالات والألعاب النارية التي عمت أرجاء الدولة، مع بدء العام الجديد، فيما فرحت أربع عائلات في أبوظبي بوصول أطفالهم الجدد ضمن المناسبة.

وكانت الولادة الأولى في مستشفى برجيل في أبوظبي مع دقات الساعة، إيذاناً ببداية العام الجديد، للطفلة غاية محمد سالم القمزي، المولودة لوالدين إماراتيين محمد سالم القمزي وسلامة خميس أبو غبوب، حيث ولدت الساعة 12:01 صباحاً، بوزن 2.490 كجم، لتصبح الطفل السادس في عائلتها.

وقال والدَا الطفلة:«يسعدنا أن نرحب بابنتنا الجميلة التي قدمت إلى العالم في لحظات مبهجة وازدادت عائلتنا فرداً جديداً بوجودها، نحن فرحون لوجودها مع كل الفرح الذي جلبته ولادتها إلى حياتنا وفي هذه المناسبة المميزة، ونشكر الفريق الطبي والعاملين بمستشفى برجيل على دعمهم الكبير».

وفي الساعة 01:06 صباحاً، استقبل مستشفى برجيل الطفلة مريم عبد الواحد الشيخة، المولودة لوالدين إماراتيين عبد الواحد ناصر هادي الشيخة، وسهام ناصر صالح، وهي الطفلة الثانية في العائلة، وقد ولدت بوزن 2.840 كجم، وقال الوالدان: «إن الترحيب بابنتنا بهذه المناسبة المفرحه لحظة لا تُنسى، ستكون ذكرى ولادتها مميزة لعائلتنا في هذا اليوم، وبدء العام مع فرد جديد للعائلة يحمل الأمل بعام سعيد، نتمنى لها حياة مزهرة».

وقالت الدكتورة سوسن عبد الرحمن، استشارية أمراض النساء والتوليد في مستشفى برجيل أبوظبي، التي قامت بتوليد الطفلتين: «نبارك قدوم الطفلتين، ونبارك لأولياء أمورهم، يسعدني أن أشارك هذه الأسر سعادتهم باستقبال أطفالهم، في هذه الليلة المميزة، إنها فرحة مزدوجة للوالدين ولنا، يوم رأس السنة الجديدة هو مناسبة خاصة لكل أسرة، لقد احتفلنا بهذه اللحظة الرائعة، ونتمنى للمواليد وعائلاتهم كل التوفيق».

فيما استقبل مستشفى ميديور بأبوظبي، الطفلة أكويلا ماري أنتو التي جلبت البهجة للجميع عندما ولدت في الساعة 12:01 صباحاً، بوزن 3.060 كجم، حيث أعرب والداها أنتو أليكس، وآشا توماس من الهند عن فرحتهما، قائلين: «لم نتخيل أبداً أن طفلتنا الأولى ستولد مع بداية العام الجديد، وسط أمنيات الجميع بعام جديد سعيد للجميع، وفي هذه المناسبة السعيدة نعرب عن امتناننا الصادق لله، ثم الفريق الطبي المتفاني في مستشفى ميديور، الذين أسهموا في هذه اللحظة المميزة للغاية».

وأكد الدكتور موكوندان جانجادهاران، استشاري أمراض النساء والتوليد في مستشفى ميدور، الذي قام بتوليد الطفلة أكويلا، على الفرحة التي تولد مع طفل جديد يصل للحياة، مضيفاً أن كل طفل هو رمز للأمل والفرح ووعد بمستقبل أكثر إشراقاً، وبالنسبة له فإن كونه جزءاً من هذه اللحظات العزيزة هو أمر مفرح، متمنياً الصحة والسعادة للمولودة وعائلتها.

واستقبل مستشفى إل إل إتش بأبوظبي، الطفلة أماريا خيزيا عند منتصف الليل، مع انطلاق الألعاب النارية، حيث ولدت الطفلة أماريا في الساعة 12:01 صباحاً، وأضفت الفرح والاحتفالات على والديها نوربا نالود تاجا وأشرف، من الفلبين، ووُلدت الطفلة أماريا، بوزن 4.00 كجم، وهي الفرحة، والطفلة الأولى في عائلتها.

من جانبها، قالت الدكتورة بريادارشيني: «إن الترحيب بقدوم طفل جديد وحياة جديدة في العموم هو أمر جميل وفرحة كبيرة للوالدين، والطاقم الطبي بشكل عام، ولكن ولادة الطفلة أماريا في منتصف ليل يوم رأس السنة الجديدة كانت مناسبة ذات طابع خاص، فهي لحظات مميزة تذكرنا بجمال البدايات والأمل الكبير الذي يحمله كل طفل إلى العالم، أهنئ الأسرة، وأتمنى للمولودة موفور الصحة والعافية».