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علوم الدار

"الأرصاد" يكشف عن أقل دررجة حرارة سجلت على الدولة

"الأرصاد" يكشف عن أقل دررجة حرارة سجلت على الدولة
2 يناير 2025 09:08

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم، وهي 3.5 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 07:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

 

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