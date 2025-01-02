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حاكم الشارقة يستقبل القنصل العام لدولة الكويت

حاكم الشارقة يستقبل القنصل العام لدولة الكويت
2 يناير 2025 13:16

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الخميس، في قصر البديع، سعادة علي سالم الذايدي، قنصل عام دولة الكويت الشقيقة، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى الدولة.

ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة، في بداية اللقاء، بالقنصل الكويتي، مؤكداً عمق الروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، والإرث الثقافي والتعليمي والترابط الاجتماعي الذي يجمع أبناء الإمارات والكويت.

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وتمنى سموه، لسعادة علي سالم الذايدي، التوفيق والسداد في مهامه القادمة، بما يعزز من مسيرة دولة الكويت الشقيقة وتقدمها وتحقيق تطلعات قيادتها وشعبها.

المصدر: وام
حاكم الشارقة
سلطان القاسمي
الإمارات
الكويت
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