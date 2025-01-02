مجلس الوزراء يستعرض إنجازات حكومة الإمارات عام 2024

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في العام الجديد.

واستعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء في العام 2025 إنجازات حكومة الإمارات في عام 2024، التي شملت تعزيز الاقتصاد، الاستثمار، الابتكار، والاستدامة، لترسخ مكانة الدولة كرمز للتقدم والريادة.

كما واستعرض مجلس الوزراء إنجازات الحكومة لعام 2024، والتي تضمنت تحديثات على المنظومة التشريعية، وتطوير قطاعات التعليم والصحة والاقتصاد وإعادة تشكيل المجلس الاستشاري للغة العربية.

وتناول مجلس الوزراء مؤشرات قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، والذي شهد نمواً كبيراً في مساهمته الاقتصادية، وزيادة فرص العمل، وتعزيز قيمة صادراته، بما يعكس دور القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الحضور الثقافي للدولة.

وتطرّق مجلس الوزراء إلى نتائج السياسة الوطنية للدواء، والتي تضمنت زيادة كبيرة في مبيعات الأدوية، ونمو المصانع الوطنية، وتعزيز الابتكار من خلال تسجيل براءات اختراع جديدة، مما يدعم الأمن الدوائي ويعزز مكانة الدولة في القطاع الصحي.