«حكماء المسلمين» يدين حادثي الاعتداء في نيو أورليانز ولاس فيجاس

أدان مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عمليَّة الدهس التي وقعت في أحد شوارع مدينة نيو أورليانز، والانفجار الذي وقع أمام أحد الفنادق في لاس فيجاس، بالولايات المتحدة الأميركية، وأسفرَا عن عدد من القتلى والمصابين.
وأكد المجلس في بيان أصدره اليوم، رفضه القاطع لكل أشكال العنف والإرهاب، التي تستهدف الآمنين الأبرياء، موضحاً أنها تتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة والشرائع السماوية والمواثيق والأعراف الدولية كافة.
كما جدد دعوته إلى ضرورة العمل على توحيد الجهود في مواجهة مظاهر الكراهية والعنف والتعصب ونشر قيم الحوار والتسامح والتعايش السلمي.
وأعرب مجلس حكماء المسلمين عن خالص التعازي للولايات المتحدة الأميركية حكومةً وشعباً، ولأهالي وأسر الضحايا، سائلًا المولى عز وجل أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.