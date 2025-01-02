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علوم الدار

«حكماء المسلمين» يدين حادثي الاعتداء في نيو أورليانز ولاس فيجاس

«حكماء المسلمين» يدين حادثي الاعتداء في نيو أورليانز ولاس فيجاس
2 يناير 2025 20:32

أدان مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عمليَّة الدهس التي وقعت في ‏أحد شوارع مدينة نيو أورليانز، والانفجار الذي وقع أمام أحد الفنادق في لاس فيجاس، بالولايات المتحدة الأميركية، وأسفرَا عن ‏عدد من القتلى والمصابين.‏
وأكد المجلس في بيان أصدره اليوم، رفضه القاطع لكل أشكال العنف والإرهاب، التي تستهدف الآمنين الأبرياء، موضحاً أنها تتنافى ‏مع تعاليم الإسلام السمحة والشرائع السماوية والمواثيق والأعراف الدولية كافة.
كما جدد دعوته إلى ضرورة العمل على توحيد ‏الجهود في مواجهة مظاهر الكراهية والعنف والتعصب ونشر قيم الحوار والتسامح والتعايش السلمي. ‏
وأعرب مجلس حكماء المسلمين عن خالص التعازي للولايات المتحدة الأميركية حكومةً وشعباً، ولأهالي وأسر الضحايا، سائلًا ‏المولى عز وجل أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.‏

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