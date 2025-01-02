صعود التل.. «تحدي مرعب» بطموح الصدارة

منطقة الظفرة (الاتحاد)

اختتمت مساء أمس النسخة الأولى من بطولة الاستعراض الإلكتروني للاستعراض الحر ضمن مهرجان ليوا الدولي 2025، الوجهة الشتوية الأمثل بنجاح كبير، حيث شهدت منافسات قوية وحضوراً مميزاً من عشاق الألعاب الإلكترونية في موقع ممشى ليوا، وسط أجواء حماسية وإقبال كبير من الجماهير والمشاركين، وبتنظيم نادي ليوا الرياضي.

وتميزت البطولة بقوانينها المبتكرة، وطريقة الأداء الاحترافية التي أضفت طابعاً خاصاً على النسخة الأولى، ما جعلها تجربة فريدة لجميع المشاركين، وشملت البطولة فئتين عمريتين جذبتا مشاركات لافتة من المواهب الشابة، ففي فئة 14 - 17 سنة، توّج نايف سعود الشبابي من اليمن بالمركز الأول بعد أداء استثنائي، فيما جاء الإماراتي ذياب عبدالله الحمادي في المركز الثاني، وحل مواطنه زايد أحمد ثالثاً.

أما في فئة 8 - 13 سنة، فقد سيطرت المواهب الإماراتية على منصة التتويج، وحصد المركز الأول حمدان صالح الكندي، تلاه سعيد عبدالله البلوشي في المركز الثاني، بينما جاء محمد عبدالرحيم الحمادي ثالثاً. وأعرب حمدان المزروعي، مدير عام نادي ليوا الرياضي، عن سعادته بنجاح البطولة في نسختها الأولى، قائلاً: «فخورون بأن نكون جزءاً من هذا النجاح الذي يعكس الاهتمام المتزايد بالرياضات الإلكترونية، هذه البطولة أضافت بُعداً جديداً لمهرجان ليوا الدولي، وأظهرت مستوى رائعاً من التنافسية بين الشباب، سنعمل على تطوير هذا الحدث في النسخ القادمة ليصبح منصة إبداعية لجميع المواهب».

وأضاف: «النجاح الكبير الذي حققته البطولة يعكس رؤية المهرجان في تقديم فعاليات رياضية وترفيهية تجمع بين التقاليد والتطور، مؤكداً أن الدعم لهذه الفئة سيستمر في المستقبل لتحقيق المزيد من الإنجازات».

وفي الجانب الآخر، تتواصل اليوم منافسات صعود تل مرعب للسيارات، ويستعد عشاق السرعة والإثارة لانطلاق منافسات يومها الثاني الذي يشهد تحديات قوية ومثيرة في فئتي 8 سلندر توربو و6 سلندر غاز، وتعتبر هذه المنافسات من أبرز الأحداث ضمن المهرجان، حيث يتنافس السائقون على تقديم أفضل أداء وتحقيق أسرع الأوقات على هذا التل الشهير الذي يعد أحد أصعب المسارات الرملية وأكثرها تحدياً.

ومن المتوقع أن يشهد التل إقبالاً جماهيرياً كبيراً لمتابعة التحدي والمغامرات التي يقدمها المشاركون، والذين يمثلون نخبة من محترفي وهواة هذه الرياضة من داخل الإمارات وخارجها، وأكدت اللجنة المنظمة حرصها على توفير أجواء آمنة وممتعة لجميع المشاركين والجماهير، مع الالتزام بأعلى معايير التنظيم.