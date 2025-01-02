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«مزرعة الفراولة» في حتا.. إطلالة مستدامة بين أحضان الجبال

تشجيع المشاركة المجتمعية في الممارسات الزراعية المستدامة (من المصدر)
3 يناير 2025 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

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برزت مزرعة حتا النموذجية للفراولة المملوكة للمواطن خلفان حميد المطيوعي، كوجهة زراعية مستدامة تستقطب المستثمرين والسياح، وتقدم نموذجاً حياً على إصرار أبناء الإمارات على ارتقاء قمم التميز، ودليلاً مثمراً على جهود شبابها المبدعين في مختلف المجالات، لا سيما المجال الزراعي، من خلال ما يقدمونه من أفكار ومشاريع لزيادة إنتاجية القطاع الزراعي والتوسّع في إنتاج الغذاء محلياً.
وأثبتت المزرعة بعد مرور عامين على إنشائها، ريادتها في مجال السياحة الخضراء التي تشكل شعاراً لحملة «أجمل شتاء في العالم في نسختها الخامسة والتي انطلقت بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والمركز الزراعي الوطني والهيئات السياحية المحلية في الدولة، بهدف تشجيع المشاركة المجتمعية في الممارسات الزراعية المستدامة، وتحفيز الزيارات السياحية إلى هذه المزارع والمشاريع الزراعية المستدامة، وذلك في إطار استراتيجية السياحة الداخلية في دولة الإمارات التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والهادفة إلى تطوير منظومة سياحية تكاملية على مستوى الدولة.
ومزرعة حتا النموذجية للفراولة التي تم إنشاؤها في عام 2022 تتضمن حقلين، أحدهما مكشوف بلغ عدد الشتلات المزروعة فيه 6000 شتلة، والآخر زجاجي بإجمالي عدد شتلات 1870 شتلة، مع تميزها بتوفير الجهد والوقت والماء وتحافظ على البيئة، وتساعد على الزراعة المستدامة بتقنية مبتكرة، تنبع من نقاء وجمال الطبيعة.
وما يجعل هذه المزرعة وجهة مفضلة للسياح والزائرين الأجواء الريفية البِكر التي يضفيها المكان بين سلاسل الجبال، مقرونة باللمسات العصرية التي تتيحها المرافق الملحقة بالمزرعة، فلا يكتفي الزوار بالاستمتاع بجمال الفراولة الغضة في أرجاء المزرعة، بل يمكنهم الاستمتاع بعصير طازج بعد قطاف الثمار بأيديهم ثم وزنها لشرائها، أو الاستمتاع برؤية صناعة «آيس كريم» الفراولة أو كيك الفراولة أمام أعينهم.
كما يمكن لزوار المزرعة أثناء تجوالهم في المزرعة الاستمتاع بجلسات هادئة وتذوق المشروبات الساخنة والباردة بنكهة الفراولة التي يتم إعدادها طازجة في الوقت نفسه، فضلاً عمّا تقدمه المزرعة من منتجات تشمل التين والعصائر الطبيعية.

الفراولة
الإمارات
حتا
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دبي
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