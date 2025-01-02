تعاون بين «الإمارات للأبنية الخضراء» والمعهد العالمي للنمو الأخضر

دبي (الاتحاد)

وقع «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»، والمعهد العالمي للنمو الأخضر، مذكرة تفاهم للتعاون في تعزيز التنمية الحضرية المستدامة والشاملة والخضراء والمقاومة للتغير المناخي في دولة الإمارات، من خلال مجموعة من آليات الدعم والتدريب ومنصات المعرفة وفعاليات تبادل المعرفة.

ومن خلال الاستفادة من رؤى القطاعين العام والخاص، ستسهم هذه الشراكة في معالجة التحديات التي تعيق تحسين البيئة المبنية، مع التركيز الكبير على تنفيذ المشاريع الخضراء والأفكار الرائدة.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز جهود النمو الأخضر ومبادرات الاستدامة الحضرية في الإمارات وتسريع تقدم الدولة نحو الإيفاء بالتزاماتها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

ومن خلال الجمع بين خبرات وشبكات وتجارب كلا الجانبين، سيعمل «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء» والمعهد العالمي للنمو الأخضر على تعزيز جاهزية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي وتطوير وتنفيذ حلول مبتكرة للأبنية الخضراء والبنية التحتية المستدامة والمدن المقاومة للتغير المناخي.

ووقع مذكرة التفاهم خالد بشناق، رئيس مجلس إدارة «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»، والدكتور محمدو تونكارا، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المعهد، بحضور الرئيس التنفيذي للمجلس عبد اللطيف البيتاوي، وممثلين من المعهد العالمي للنمو الأخضر وممثلين من وزارة التغير المناخي والبيئة، ما يؤكد أهمية هذه الشراكة لأجندة الاستدامة في الدولة.

وقال خالد بشناق، رئيس مجلس إدارة «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»: «يمثل التعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر خطوة مهمة نحو ترجمة رؤيتنا المشتركة للتنمية الحضرية المستدامة إلى عمل ملموس، يتطلب تحقيق هدف الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 تضافر جهود جميع القطاعات، وتتيح لنا الشراكة مع المعهد العالمي للنمو الأخضر الاستفادة من خبرته وشبكته العالمية لتسريع تبني ممارسات البناء الأخضر ودفع التحول نحو بيئة خالية من الانبعاثات. ونحن متحمسون بشكل خاص للفرص المتاحة لتبادل المعرفة وبناء القدرات التي ستتيحها مذكرة التفاهم هذه».

وستشمل الشراكة بين «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء» والمعهد العالمي للنمو الأخضر مجموعة من الأنشطة التي تشمل ورش عمل لبناء القدرات وبرامج تدريبية لتعزيز مهارات ومعارف المهنيين في قطاع البناء، ومنصات لتبادل المعرفة وفعاليات لتسهيل الحوار والتعاون بين الجهات المعنية في جميع القطاعات. ومن خلال المشاريع التجريبية، ستوضح الشراكة أيضاً جدوى وفعالية حلول الأبنية الخضراء.