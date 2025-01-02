«البلديات والنقل» تدعو الجمهور للإبلاغ عن مشوهات المظهر العام

هالة الخياط (أبوظبي)

دعت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، سكان الإمارة، إلى مشاركتها في عملية رصد مشوهات المظهر العام والصحة العامة، بأربع خطوات سريعة عبر تطبيق «تم».

وأوضحت الدائرة أنه يمكن للجمهور أن يكونوا فاعلين في رصد مشوهات المظهر العام، أو بعض التجاوزات الفردية التي قد تتسبب في تخريب البنية التحتية أو العقارات أو الممتلكات العامة، وذلك بخطوات بسيطة تتمثل في تحميل تطبيق «تم» والتوجه لخانة طلب المساعدة، والتقاط صورة لمشوه المظهر العام كحفرة في الشوارع أو الأرصفة أو أشجار مكسورة أو إضاءات لا تعمل وتقديم شرح بسيط يوضح مكان المشوه وطبيعته، وإرسال البلاغ، ليليه تعامل فرق الدائرة مع هذا المشوه ومعالجته بما يحافظ على المظهر العام للإمارة.

وتهدف الدائرة إلى إشراك أفراد المجتمع في رصد مشوهات المظهر العام والسلوكيات التي تؤدي إلى الإضرار بالمرافق العامة وتشوه منظر المدن والشوارع والمرافق العامة والخاصة، وفي الوقت ذاته ترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية وتطوير علاقات الشراكة بين المؤسسات الحكومية ومختلف شرائح المجتمع.

ودعت الدائرة جميع أفراد المجتمع إلى أن يكون لهم دور فاعل في حماية مظهر المدينة والحفاظ على السكينة وراحة أفراد المجتمع وتحقيق معايير الأمن والسلامة والبيئة والمظهر العام، من خلال التبليغ عن المشوهات.

وتشمل مشوهات المظهر العام جميع الممارسات التي تشوِّه المظهر العام للمباني والمنشآت في الإمارة، بما في ذلك إهمال العقارات إلى الحدِّ الذي يشوِّه المظهر العام، أو يمثِّل خطراً على السلامة العامة، وتركيب مظلة موقف مركبة من دون تصريح، وترك وإهمال الأعلام أو الشعارات، إضافةً إلى عدم توفير الحاويات المناسبة في المنشآت والمحال التجارية، وعمل ديكورات على واجهات المباني، وتخزين المواد على الأسطح أو في الشرفات أو الممرات بين المجمّعات السكنية من دون ترخيص.

كما تتضمَّن مشوهات الحفاظ على الأماكن العامة كإلقاء مخلفات الإنشاءات أو المَزارع في غير الأماكن المُخصَّصة، وعدم التقيُّد باللوحات الإرشادية، والإضرار بالمساحات الخضراء، والإضرار بالأصول العامة، وقطف الثمار أو الأزهار، ورمي المخلفات الشخصية في غير الأماكن المُخصَّصة.