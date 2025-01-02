الجمعة 3 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«دبي الخيرية» تشارك العمال الاحتفال بالعام الجديد

خلال توزيع الوجبات على العمال (من المصدر)
3 يناير 2025 01:01

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تواصل جهود إغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة
انتهاء فترة تحقيق مستهدفات التوطين لعام 2024

أعلنت جمعية دبي الخيرية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن مشاركتها الجاليات العمالية في دولة الإمارات، الاحتفال بالعام الميلادي الجديد 2025؛ من خلال توزيع أكثر من (30) ألف وجبة غذائية مجانية متنوعة على العمال، في (10) مواقع داخل إمارات الدولة.
وتم توفير هذه الوجبات للتجمعات العمالية في مناطق مصفح، والمفرق، وجبل علي، والمحيصنة، والقوز، والصجعة، وعجمان الصناعية، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة. وهدفت هذه الفعالية الإنسانية إلى التأكيد على أهمية التكافل الاجتماعي وبناء جسور التواصل بين مختلف شرائح المجتمع، وإدخال السرور على قلوب العمال وتعزيز اندماجهم في الاحتفالات والفعاليات الوطنية.
وقال أحمد السويدي المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية: «نحن فخورون بالمشاركة في هذه الفعالية التي تعكس قيمنا ومسؤوليتنا الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين التي كان له دور كبير في نجاحها عبر ما قدمته لنا من الدعم والتسهيلات اللازمة لتنظيمها وتنفيذها. إن الشراكة الاستراتيجية بين دبي الخيرية والوزارة تؤكد التزامنا المشترك بخدمة العمال وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم».

دبي الخيرية
دبي
جمعية دبي الخيرية
الإمارات
العام الجديد
احتفالات العام الجديد
احتفالات رأس العام الجديد
وزارة الموارد البشرية والتوطين
رأس السنة الميلادية
آخر الأخبار
فلسطينيون يتفقدون حفرة أحدثتها غارة إسرائيلية على مبنى في خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
70 قتيلاً بغارات على غزة
3 يناير 2025
المسجد الأموي في مدينة دمشق (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: ضرورة استعادة سيادة سوريا وسلامة أراضيها
3 يناير 2025
شارع رئيسي في مدينة السويداء جنوبي سوريا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: 15 مليون سوري بحاجة ماسة للرعاية الصحية
3 يناير 2025
منظر عام لمدينة بيروت (رويترز)
الأخبار العالمية
عمال مهاجرون في لبنان يستعدون للعودة إلى بلدانهم
3 يناير 2025
جانب من كييف
الأخبار العالمية
روسيا تعلن استهداف منشآت طاقة في أوكرانيا
3 يناير 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©