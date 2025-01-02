برنامج «ميادين الخير» ينطلق اليوم

دبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم الجمعة في تمام الرابعة والنصف عصراً، أولى حلقات برنامج «بيت الخير» الإذاعي والإنساني الجديد «ميادين الخير»، الذي يبث على أثير إذاعة «القرآن الكريم»، إحدى أبرز محطات شبكة إذاعة أبوظبي التابعة لشبكة أبوظبي للإعلام، في إطار التعاون المشترك والتكامل الخيري بين الجمعية ووسائل الإعلام المحلية، حرصاً منهما على توظيف الإعلام المسموع في خدمة الأسر والحالات الأكثر حاجة في المجتمع، من خلال برنامج إذاعي أسبوعي، يهتم بالشأن الخيري.

وأكّد عابدين طاهر العوضي، مدير عام «بيت الخير»، أهميّة البرنامج كعمل خيري وإنساني لدعم الحالات المعسرة والفئات المحتاجة، وقال: «ينطلق برنامج ميادين الخير اليوم على بركة الله على أثير إذاعة القرآن الكريم من الساعة 4:30 وحتى 5:30 عصراً، إيماناً من الجمعية بدور وسائل الإعلام في نشر رسالتها الإنسانية، حيث سيبث البرنامج كل يوم جمعة، وسيعرض مجموعة من المشاريع الخيرية التي تنفذها الجمعية، والتي تسعى لمساعدة أكثر الفئات حاجة في المجتمع، وكذلك سيتم عرض حالات المرضى الإنسانية، وغيرهم من أكثر الناس حاجة، بهدف إيجاد التمويل اللازم لنجدة الحالات العلاجية كافة التي سيستقبلها البرنامج، بهدف تعزيز قيم التكافل والتراحم المجتمعي في الإمارات».

وأضاف: «تحظى إذاعة القرآن الكريم بمكانة متميزة، جعلتها تستحوذ منذ سنوات طويلة على نسب استماع عالية ومتابعة واسعة من جمهور المستمعين في الدولة، ما شجّعنا في (بيت الخير) على التعاون معها من خلال برنامج (ميادين الخير) لدورها الريادي في مجال عرض الحالات الإنسانية، وحشد جمهور المحسنين لدعمها».