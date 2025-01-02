«الشؤون الإسلامية» تطلق باقة الدعم المتكاملة

دبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري عن إطلاق مشروعها الجديد «باقة الأسر الإماراتية»، والذي يهدف إلى تلبية احتياجات الأسر الإماراتية عن طريق تقديم خدمات متكاملة لدعم استقرارها ورفاهيتها لتتجاوز التحديات التي تواجهها في العصر الحديث من قضايا يومية من منظور الثقافة الإسلامية، والعمل على تعزيز جودة الحياة، وتحقيق التوازن الاجتماعي من خلال تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم اليومية لبناء مجتمع أكثر تماسكاً واستقراراً.

ويهدف المشروع إلى توفير مجموعة متنوعة ومتكاملة من الخدمات الأكثر طلباً من قبل الأسر الإماراتية، مثل الاستشارات الدينية، الدعم الاجتماعي، والفتاوى، والمشاركة في مبادرات الدائرة المتنوعة والتوجيه الأسري، إلى جانب برامج توعوية تثقيفية تساهم في تعزيز الترابط الأسري وتنمية القيم المجتمعية.

وأفادت هاجر علي السويدي، رئيس قسم علاقات المتعاملين، مسؤول المشروع، بأن المشروع يشمل إطلاق خدمات متكاملة للأسر الإماراتية، تتيح لهم الوصول إلى هذه الخدمات بكل سهولة ويسر، سواء عبر الفروع التابعة للدائرة، أو من خلال المنصات الرقمية الإلكترونية، موضحة أن الدائرة ستوفر حزمة من الخدمات والاستشارات الدينية لجميع أفراد الأسرة، وغيرها من المبادرات التي تعزز الاستقرار الأسري والمجتمعي.

وأضافت السويدي: أن إطلاق مشروع «باقة الأسرة الإماراتية» يعكس حرص الدائرة الدائم على تلبية احتياجات المجتمع والحرص على الابتكار والتطوير لهذه الخدمات المقدمة لمواكبة تطورات ومستجدات العصر الحالي، مشيرة إلى أن هذه الباقة هي نتاج هذا التوجه، الذي تعمل الدائرة من خلاله على تقديم خدمات متكاملة تلبي متطلبات الأسر الإماراتية وبأيسر الطرق.