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علوم الدار

الإمارات تواصل جهود إغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة

دعم الإمارات ساهم بتخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي غزة (من المصدر)
3 يناير 2025 01:02

غزة (الاتحاد)

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تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين. 
ووزع متطوعو عملية «الفارس الشهم 3» طروداً غذائية على 120 عائلة نازحة في مخيم «المهاجرين» بمدينة خان يونس.
كما تم توزيع طرود غذائية على 220 أسرة في مخيم «السلام» بمدينة خان يونس، لمساندتهم في ظل الظروف الصعبة، حيث تأتي هذه المبادرات في وقت يعاني فيه سكان غزة من ظروف إنسانية قاسية نتيجة الحصار والتدمير المستمر.
وفي سياق متصل، استجابت دولة الإمارات لمناشدة عائلة الطفل علي عزام الذي قضى نتيجة البرد القارس داخل خيمته في منطقة «مواصي خان يونس».
وتم تقديم الأغطية والملابس الشتوية للأسرة المكلومة، حيث تواجه ظروفاً قاسية، لا سيما في ظل موجة البرد الشديد التي ضربت المنطقة.
وقالت والدة الطفل علي عزام، التي فقدت طفلها نتيجة البرد القارس داخل خيمة تأوي أفراد عائلتها، عن معاناتها وظروفها القاسية قائلة «شكراً لعملية الفارس الشهم ودورها الإنساني الكبير».
من جانبه، عبر والد الطفل عن شكره للإمارات على الدعم الإنساني، مشيراً إلى دورها الكبير في تخفيف معاناتهم.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الأنشطة الإنسانية التي تستهدف تحسين ظروف الحياة للنازحين في قطاع غزة، إذ تواصل عملية «الفارس الشهم 3» تقديم الدعم والمساعدة للعديد من الأسر المتضررة في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها سكان تلك المناطق.
يعمل المتطوعون في عملية «الفارس الشهم 3» على توزيع المساعدات، مستهدفين مراكز الإيواء وتجمعات خيام النازحين، لتوفير المواد الغذائية والمستلزمات الأساسية للعائلات المتضررة والنازحة، بهدف التخفيف من معاناتهم وتجنب الكوارث الإنسانية والمجاعة الحقيقية التي حذرت منها المنظمات الدولية.
وتسعى الإمارات إلى زيادة المساعدات إلى مختلف مناطق القطاع قدر المستطاع، وتوفير المواد الغذائية ومستلزمات الشتاء والأغطية، للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين، الذين يصعب عليهم توفيرها في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة ومنع دخول المساعدات إليهم بشكل منتظم.

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