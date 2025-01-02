حميد النعيمي: الإمارات تولي الصحة اهتماماً كبيراً

عجمان (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أن دولة الإمارات تولي قطاع الرعاية الصحية اهتماماً كبيراً، وتحرص على توافر الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين والزوار في القطاعين الحكومي والخاص وفق أعلى المعايير العالمية.

وأضاف سموه: «إن المستثمرين في القطاع الصحي يحظون بدعم القيادة الحكيمة للدولة، التي لا تدخر جهداً في سبيل تسهيل وتحفيز رجال الأعمال لتنفيذ وبناء المجمعات والمستشفيات والمراكز الطبية».

جاء ذلك خلال استقبال سموه، بمجلسه في الديوان الأميري، أمس، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، المهندس صبحي البترجي، مؤسس ورئيس مجموعة بيت البترجي ومجموعة السعودي الألماني الصحية.

ورحب صاحب السمو حاكم عجمان، برئيس مجلس إدارة المجموعة الصحية، مؤكداً أهمية الدور الكبير الذي يقوم به القطاع الطبي الخاص في خدمة المرضى بفئاتهم المختلفة، وما يقدمه من رعاية صحية للحالات المرضية المزمنة والمعقدة، ليسهم إلى جانب مستشفيات الدولة في توفير أفضل رعاية طبية للمرضى من المواطنين والمقيمين.

وأكد سموه أن حكومة عجمان توفر التسهيلات كافة لإقامة المشروعات وإطلاق المبادرات التي تسهم في تطوير وتنمية القطاع الصحي، مشيراً سموه إلى أن إمارة عجمان تضم العديد من الكليات وجامعات الطب والعلوم الصحية التي تعتمد أرقى المناهج العلمية، كما تضم هيئة تدريسية من أفضل الأساتذة والخبراء والمتخصصين في العلوم الطبية.