جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة

كشف المركز الوطني للأرصاد أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، وهي 2.2 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 06:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة إكس.

#أقل_درجة_حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 2.2 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 06:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات#The_lowest_temperature recorded over the country today morning was 2.2 °C in Jais Mountain (Ras Al Khaimah) at 06:45 UAE Local time. pic.twitter.com/jI9ReblIjv — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) January 3, 2025