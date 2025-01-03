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علوم الدار

جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة

الأرصاد
3 يناير 2025 08:24

 كشف المركز الوطني للأرصاد أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، وهي 2.2 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 06:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة إكس.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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