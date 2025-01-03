هطول أمطار الخير على مناطق متفرقة بالدولة

هطلت أمطار متفاوتة الشدة والغزارة على مناطق متفرقة من الدولة، صباح اليوم.ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى أخذ الحيطة والإطلاع على تطور حالة الطقس.

وذكر المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه في منصة أكس أن أمطار الخير هطلت على مناطق في إمارة أبوظبي كما هطلت أمطار متفاوتة الشدة على دبي والشارقة وأم القوين ورأس الخيمة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم غائما جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية والساحلية مع فرصة سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الداخلية.

وذكر المركز، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، وحركتها شمالية غربية، ويكون الموج في الخليج العربي مضطربا إلى متوسط.