صقيع على قمة جبل جيس في الإمارات

تكون الصقيع على قمة جبل جيس في رأس الخيمة، صباح اليوم مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ونشر الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد لقطات حصرية لتكون الصقيع على قمة جبل جيس في رأس الخيمة.

تكون الصقيع على قمة جبل جيس #رأس_الخيمة لقطات حصرية #المركز_الوطني_للأرصاد #الإمارات

Frost formation on the peak of Jains mountain in #Ras_Al_Khaimah – Exclusive footage by the @ncmuae #UAE pic.twitter.com/CnOQvKXGJK