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علوم الدار

صقيع على قمة جبل جيس في الإمارات

صقيع على قمة جبل جيس في الإمارات
3 يناير 2025 10:06

تكون الصقيع على قمة جبل جيس في رأس الخيمة، صباح اليوم مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ونشر الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد لقطات حصرية لتكون الصقيع على قمة جبل جيس  في رأس الخيمة.

 

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جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة

وسجل جبل جيس (رأس الخيمة)، اليوم أقل درجة حرارة في الدولة، وهي 2.2 درجة مئوية الساعة 06:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المركز الوطني للأرصاد
الإمارات
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