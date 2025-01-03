أمطار على مناطق متفرقة في العين

تشهد مناطق متفرقة في مدينة العين أمطاراً متوسطة إلى غزيرة. وفق الحساب الرسمي لمكتب أبوظبي الإعلامي في منصة «إكس».

ونظراً لتقلب الأحوال الجوية في مختلف المناطق في مدينة العين دعا الجمهور إلى التقيد بالحدود المعدلة للسرعة، والابتعاد عن مسارات الأودية والسيول، والتأكد من توافر معدات الإسعافات الأولية ووسائل إنارة احتياطية.