انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وأمطار بالدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي) سجلت درجات الحرارة اليوم انخفاضاً ملحوظا، مصحوباً بأمطار متفاوتة الشدة هطلت على مناطق متفرقة من الدولة، فيما سجل جبل جيس أقل درجة حرارة على الدولة والتي بلغت 2.2 درجة مئوية.وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تستمر الأجواء الباردة حتى الاثنين المقبل، يعقبها ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة.

كما توقع أن يسود غدا طقس رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية، صحو إلى غائم جزئيا وغائم أحياناً، فيما تظهر السحب المنخفضة على البحر وبعض المناطق الساحلية.

أما حركة الرياح، فأوضح أنها ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، بينما يكون البحر متوسطاً إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وعن طقس الأحد، قال المركز إنه سيشهد ضبابا أو ضبابا خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، وستكون الاجواء صحوة إلى غائمة جزئيا أحياناً.

ويسود الاثنين طقس رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.