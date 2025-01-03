الجمعة 3 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وأمطار بالدولة

أرشيفية
3 يناير 2025 16:13

إبراهيم سليم (أبوظبي) سجلت درجات الحرارة اليوم انخفاضاً ملحوظا،  مصحوباً بأمطار متفاوتة الشدة هطلت على مناطق متفرقة من الدولة، فيما سجل جبل جيس أقل درجة حرارة على الدولة والتي بلغت 2.2 درجة مئوية.وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تستمر الأجواء الباردة حتى الاثنين المقبل، يعقبها ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة.
كما توقع أن يسود غدا طقس رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية، صحو إلى غائم جزئيا وغائم أحياناً، فيما تظهر السحب المنخفضة على البحر وبعض المناطق الساحلية.
أما حركة الرياح، فأوضح أنها ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، بينما يكون البحر متوسطاً إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.
وعن طقس الأحد، قال المركز إنه سيشهد ضبابا أو ضبابا خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، وستكون الاجواء صحوة إلى غائمة جزئيا أحياناً.
ويسود الاثنين طقس رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

أخبار ذات صلة
8 فرق في بطولة «كبار المواطنين»
«الأرصاد» يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة
درجات الحرارة
الأمطار
المركز الوطني للأرصاد
الإمارات
آخر الأخبار
أرشيفية
علوم الدار
هطول أمطار الخير على مناطق متفرقة بالدولة
اليوم 08:41
أول تعليق من فليك على قضية برشلونة وأولمو
الرياضة
أول تعليق من فليك على قضية برشلونة وأولمو
اليوم 17:26
مدرب البحرين حزين لغياب هذا اللاعب
مدرب البحرين حزين لغياب هذا اللاعب
اليوم 17:24
الأمم المتحدة قلقة على النازحين في غزة بسبب الأمطار
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة قلقة على النازحين في غزة بسبب الأمطار
اليوم 17:22
8 فرق في بطولة «كبار المواطنين»
الرياضة
8 فرق في بطولة «كبار المواطنين»
اليوم 17:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©