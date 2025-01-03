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فتح باب التقديم لجوائز «AIM» للتصنيع العالمي 2025

فتح باب التقديم لجوائز «AIM» للتصنيع العالمي 2025
4 يناير 2025 01:05

أبوظبي (وام)

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أعلنت اللجنة المنظمة لقمة «AIM» للاستثمار، فتح باب التقديم لجوائز «AIM» للتصنيع العالمي 2025، إحدى أبرز الجوائز العالمية التي تُكرم التميز والريادة في مجالات الاستدامة، والابتكار التكنولوجي، والتأثير المجتمعي.
وتعكس الجوائز هذا العام شعار قمة «AIM» للاستثمار 2025، «خريطة مستقبل الاستثمار العالمي: التوجه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي، نحو نظام عالمي متوازن».
وتهدف الجوائز إلى تكريم الإنجازات التي تعزز النمو المستدام والتحول الرقمي في قطاع التصنيع.
وتضم الجوائز أربع فئات رئيسية تشمل: جائزة التميز في التصنيع المستدام، وتُكرم الشركات التي تُطبق ممارسات بيئية مسؤولة، مثل الحد من النفايات وتعزيز كفاءة الطاقة، وجائزة الابتكار في تكنولوجيا التصنيع المتقدمة والتي تحتفي بالجهات التي تتبنى تقنيات متقدمة كالأتمتة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتحسين عمليات الإنتاج، وجائزة التميز في التصدير والتوسع العالمي، وتُسلط الضوء على المؤسسات التي نجحت في توسيع نطاق تأثيرها وانتشارها في الأسواق العالمية، وتُقدر الجهود التي تُعزز البنية التحتية الصناعية، وتدعم الشمولية الاجتماعية والرفاهية العامة.
ويحظى الفائزون بتقدير عالمي من خلال عرض إنجازاتهم خلال قمة «AIM» للاستثمار، مما يعزز مكانتهم بين كبار القادة والمبتكرين الدوليين.
كما توفر الجوائز فرصاً استثنائية للتواصل مع كبار التنفيذيين والمستثمرين وصناع السياسات خلال فعاليات القمة.
ويرتكز التقييم على خمسة معايير رئيسية، هي: الابتكار والريادة التكنولوجية، والاستدامة والتأثير الاجتماعي، والانتشار العالمي، والتطبيق العملي، ورؤية القيادة.
وتضمن هذه المنهجية عملية مراجعة شفافة وعادلة، تُبرز المساهمات الأكثر تأثيراً في مستقبل التصنيع، فيما تستهدف الجوائز مشاركة القطاعين الحكومي والخاص في مختلف القطاعات الصناعية، وتشمل الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الشركات الناشئة ومزودي الحلول التكنولوجية.
ومن أبرز المجالات المؤهلة للتقديم، تصنيع السيارات، والفضاء، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الحيوية، والأدوية، والمواد المتقدمة، والأتمتة الصناعية.
وسيخضع المتقدمون لعملية مراجعة دقيقة تبدأ بتقييم أولي، يليها إخطار المرشحين النهائيين بحلول 7 مارس 2025، وسيتم الإعلان عن الفائزين في 9 أبريل 2025 خلال قمة «AIM» التي ستُعقد في مركز أدنيك أبوظبي.

الإمارات
أبوظبي
أدنيك
التصنيع
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