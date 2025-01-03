10 آلاف زائر لمهرجان عجمان للمأكولات

عجمان (وام)

اختتمت دائرة التنمية الاقتصادية، بالتعاون مع دائرة التنمية السياحية في عجمان، مساء أول أمس، فعاليات مهرجان عجمان للمأكولات، الذي تم تنظيمه على مدار سبعة أيام متواصلة.

وشهد المهرجان، إحدى أبرز الفعاليات الترفيهية والاقتصادية في الإمارة، حضوراً كبيراً تجاوز 10 آلاف زائر، وسط أجواء مميزة جمعت بين المتعة والمرح والتجارب الغنية.

وشارك في المهرجان أكثر من 30 عارضاً قدموا مجموعة متنوعة من المأكولات والمشروبات، تشمل المأكولات الشعبية والعالمية والمشاريع الناشئة المبتكرة في مجال الطعام، وحرص العارضون على تقديم تجارب تذوق استثنائية للزوار، ما جعل المهرجان منصة مثالية للتفاعل بين روّاد الطعام والجمهور.

وتميز المهرجان بجدول حافل بالأنشطة التفاعلية، حيث شمل ورشاً تعليمية في «فن الطبخ» و«صناعة الشوكولاته»، التي أُقيمت تحت إشراف متخصصين، فيما استمتع الأطفال بمجموعة من الفعاليات الترفيهية، بما في ذلك الرسم على الوجه، واللقاء مع الشخصيات الكرتونية المحبوبة، وعروض الأغاني التي أضفت أجواءً من البهجة.

كما شهد المهرجان احتفالاً مميزاً برأس السنة الميلادية، تضمن عروضاً موسيقية وألعاباً نارية أضاءت سماء عجمان.

وأعرب الزوار عن إعجابهم بالتنظيم المميز وتنوع الأنشطة، مشيرين إلى أن المهرجان قد نجح في أن يكون وجهة ترفيهية مثالية للعائلات والأفراد على حد سواء.

ويعد مهرجان عجمان للمأكولات جزءاً من جهود الإمارة لتعزيز السياحة والاقتصاد وتنظيم الفعاليات، التي تسهم في تهيئة بيئة حيوية تدعم المشاريع الناشئة، وتوفر تجربة استثنائية للمجتمع المحلي والزوار من مختلف أنحاء الدولة، وتعزز جودة الحياة.