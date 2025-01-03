«الوطني» يناقش استراتيجية الحكومة في البحث والتطوير

أبوظبي (وام)

يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، يوم الأربعاء المقبل، في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، يناقش خلالها موضوع استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير، ويوجه أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.

ووفق جدول أعمال الجلسة، سيوجِّه أعضاء المجلس ثلاثة أسئلة إلى معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، حيث ستوجه ناعمة عبدالله الشرهان سؤالاً حول رفع الطاقة الاستيعابية للسدود، وسيوجِّه وليد علي المنصوري سؤالين حول الفرق في قيمة القرض للحاصلين على دعم سكني خارج المجمعات السكنية، وحول الأوضاع الوظيفية للموظفين المواطنين في الاتحاد للماء والكهرباء، وسيتم توجيه السؤال الرابع إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، من مضحية سالم المنهالي، حول إنشاء منصة موحدة في الدولة للربط بين المراكز الطبية الحكومية والخاصة.

وسيطلع المجلس على رسالة واردة من معالي عبدالرحمن محمد العويس، حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن موضوع «سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي»، كما سيقر التوصيات الواردة في تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، حول موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني الذي ناقشه المجلس في جلسته الرابعة.