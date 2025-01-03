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علوم الدار

شرطة دبي تنظم جلسة استشرافية لتعزيز القدرات وسرعة الاستجابة

خلال الجلسة (من المصدر)
4 يناير 2025 01:05

دبي (الاتحاد)

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نظمت شرطة دبي، جلسة حوارية بعنوان «استشراف مستقبل تعزيز قدرات سرعة الاستجابة»، وذلك بحضور العميد تركي بن فارس مدير الإدارة العامة للعمليات بالوكالة، ونائبه لشؤون العمليات العميد محمد المهيري، وعدد من مديري الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام وعدد من الضباط».
وتأتي الجلسة التي نظمتها شرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للعمليات، في نادي ضباط شرطة دبي، بهدف تسليط الضوء على تعزيز جاهزية العمليات وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في التعامل مع متغيرات المستقبل.
وركزت الجلسة على ثلاثة محاور رئيسية، هي الأوليات المستقبلية لتحديث تقنيات الاتصالات في ظل ابتكارات الجيل القادم، والتحديات المستقبلية في تحقيق معدلات قياسية في سرعة الاستجابة السريعة للتعامل مع الحالات الطارئة، والتطور المستقبلي للعمليات.

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