«قضاء أبوظبي» تعزز ثقافة الابتكار في تحقيق العدالة

جمعة النعيمي (أبوظبي)

تحرص دائرة القضاء على ترسيخ مفهوم الابتكار والإبداع في مختلف مجالات العمل القضائي، بما يتماشى مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، باستدامة العمليات التطويرية لتقديم خدمات قضائية وعدلية ذكية ومبتكرة.

وضمن الجهود الرامية إلى تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار لدى موظفي الدائرة، ودعم المخرجات والأفكار الابتكارية، تعمل دائرة القضاء أبوظبي على تحفيز التفكير الإبداعي بين موظفي الدائرة، والتي تتمثل في التعاون مع المهنيين القانونيين، حيث ستعمل دائرة القضاء على تعزيز تعاونها مع المهنيين القانونيين بهدف تعزيز النظام البيئي للعدالة، بما في ذلك المحامون والقضاة والأكاديميون القانونيون، لضمان استجابة نظام العدالة لاحتياجات المجتمع، موضحة أن ذلك يتضمن إنشاء منتديات منتظمة للحوار والتعاون بين دائرة القضاء والمهنيين القانونيين، وإجراء بحث مشترك حول القضايا والاتجاهات القانونية الناشئة، وتوفير التدريب وورش العمل للمهنيين القانونيين حول التقنيات والممارسات الجديدة.

كما يشمل ذلك التعاون مع الأكاديميين والباحثين، حيث تتعاون دائرة القضاء مع الجامعات والمؤسسات البحثية لدفع تطوير الأدوات والحلول القانونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ويتضمن تمويل المشاريع البحثية حول استخدام الذكاء الاصطناعي في النظام القضائي، والتعاون في تطوير النماذج الأولية وتجارب الذكاء الاصطناعي، وإنشاء مراكز بحثية مشتركة تركز على التكنولوجيا القانونية.