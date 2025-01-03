«الفارس الشهم 3» تغيث الأطفال النازحين في غزة

غزة (الاتحاد)

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

ووزع متطوعو عملية «الفارس الشهم 3» ملابس شتوية وطروداً صحية على طلاب مدرسة «الأوائل» في مخيمات النزوح، لدعم الأطفال في مواجهة فصل الشتاء القاسي، وتوفير احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.

كما وزع متطوعو عملية «الفارس الشهم 3» طروداً غذائية على كافة العائلات النازحة في مخيم «إيواء الزكاة» بمنطقة دير البلح البالغ غددها 230 عائلة لمساندتهم في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.

كما وزع متطوعو «الفارس الشهم 3» طروداً غذائية على الأسر النازحة في مخيم «المراد» بالمنتزه الإقليمي في مدينة خان يونس، والبالغ عددها 112 أسرة، لمساندتهم في ظل الظروف الصعبة.

كما تم توزيع مساعدات غذائية على أهالي مخيم «بسمة أمل» البالغ عددها 112 أسرة، لمساندتهم في ظل الظروف الصعبة التي تواجههم.

وفي السياق، نفذت دولة الإمارات عبر عملية «الفارس الشهم 3» مبادرة لدعم مرضى الكلى في مستشفى «شهداء الأقصى»، وسط قطاع غزة.

وتأتي هذه المبادرات ضمن سلسلة من الأنشطة الإنسانية التي تستهدف تحسين ظروف الحياة للنازحين في قطاع غزة، إذ تواصل عملية «الفارس الشهم 3» تقديم الدعم والمساعدة للعديد من الأسر المتضررة في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها سكان تلك المناطق.

ويعمل المتطوعون في عملية «الفارس الشهم 3» على توزيع المساعدات، مستهدفين مراكز الإيواء وتجمعات خيام النازحين، لتوفير المواد الغذائية والمستلزمات الأساسية للعائلات المتضررة والنازحة، بهدف التخفيف من معاناتهم وتجنب الكوارث الإنسانية والمجاعة الحقيقية التي حذرت منها المنظمات الدولية.

وتسعى الإمارات إلى زيادة المساعدات إلى مختلف مناطق القطاع قدر المستطاع، وتوفير المواد الغذائية ومستلزمات الشتاء والأغطية، للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين، الذين يصعب عليهم توفيرها في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة ومنع دخول المساعدات اليهم بشكل منتظم.