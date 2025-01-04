1.9 أقل درجة حرارة سجلت في الدولة

سجلت درجات الحرارة انخفاضاً ملحوظا، فيما سجل جبل جيس أقل درجة حرارة على الدولة والتي بلغت 1.9 درجة مئوية صباح اليوم السبت.

وكشف المركز الوطني للأرصاد في منشور بمنصة إكس أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 1.9 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 05:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.