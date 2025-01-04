السبت 4 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"العين للتمور" يتوج الفائزين بمزاينة النخبة

"العين للتمور" يتوج الفائزين بمزاينة النخبة
4 يناير 2025 13:42

توج مهرجان العين للتمور مساء أمس، الفائزين في مزاينة "نخبة العين"، ضمن فعاليات اليوم الأول من المهرجان الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث، في واحة الهيلي في مدينة العين، ويختتم في 8 يناير الجاري.

وتوج عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، ومطر حياب الكتبي، ضيف شرف المهرجان، الفائزين بمزاينة النخبة.

وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان، 10 جوائز للفائزين بمزاينة "نخبة العين"، بقيمة إجمالية بلغت 400 ألف درهم، حيث يحصل صاحب المركز الأول على 100 ألف درهم، والثاني على 75 ألفاً، وينال الثالث 50 ألف درهم ، فيما تسلم المهرجان صباح اليوم، مشاركات مسابقة مزاينة الفرض التي ستعلن نتائجها في الفترة المسائية.

أخبار ذات صلة
شباب الأهلي «المتصدر» والوصل «البطل» في 2024
نهيان بن مبارك يعزي حميد حمد دلموك الظاهري في وفاة زوجته

وفي مزاد التمور لليوم الأول من المهرجان، كانت أغلى قيمة بيع لصندوق من صنف "الفرض" بقيمة 390 درهماً، فيما بلغ إجمالي مبيعات اليوم الأول للمزاد 38 ألفا و450 درهماً، وبلغت كمية التمور المباعة 2500 كيلوجرام بإجمالي 756 صندوقاً.

ويشهد مهرجان العين للتمور، تنظيم عدد من الفعاليات اليومية منها 7 مسابقات للتمور، خصصت لها 70 جائزة بقيمة مليون و756 ألف درهم لفئات "نخبة العين"، و"الخلاص"، و"الفرض"، و"الدباس"، و"بومعان"، و"الشيشي"، و"الزاملي"، إضافة إلى مزاد التمور اليومي، وفعاليات تراثية وترفيهية متنوعة.

ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على دور شجرة النخيل وما يرتبط بها من صناعات تراثية وحديثة، إلى جانب دعم المنتجات المحلية وقطاع الزراعة وإنتاج التمور لدوره الحيوي في التنوع الاقتصادي، وإسهامه في الناتج المحلي، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي في الدولة.

المصدر: وام
مهرجان التمور
العين
التمور الإماراتية
آخر الأخبار
"البلديات والنقل" تفتتح جسرين جديدين على شارعي الخليج العربي وشخبوط بن سلطان باتجاه المصفح
علوم الدار
"البلديات والنقل" تفتتح جسرين جديدين في أبوظبي باتجاه مصفح
اليوم 13:10
مهرجان فلج المعلا يبرز تراث أم القيوين العريق ويدعم رواد الأعمال
التعليم والمعرفة
مهرجان فلج المعلا يبرز تراث أم القيوين العريق ويدعم رواد الأعمال
اليوم 16:18
جو بايدن
الأخبار العالمية
البيت الأبيض يكرم شخصيات بارزة بأعلى وسام مدني في أميركا
اليوم 15:48
مؤتمر صحفي في السعودية.. «مسلسل» برشلونة و«الليجا» مستمر!
الرياضة
مؤتمر صحفي في السعودية.. «مسلسل» برشلونة و«الليجا» مستمر!
اليوم 15:45
المصري طلبة يحرز ذهبية كأس العالم لـ«الفلوريه» بالفجيرة
الرياضة
المصري طلبة يحرز ذهبية كأس العالم لـ«الفلوريه» بالفجيرة
اليوم 15:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©