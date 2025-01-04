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علوم الدار

وفد أميركي يطلع على جهود شرطة أبوظبي في تطوير "الدوريات الخاصة"

وفد أميركي يطلع على جهود شرطة أبوظبي في تطوير "الدوريات الخاصة"
4 يناير 2025 14:08

التقى العقيد ركن طيار الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، مدير إدارة  الدوريات الخاصة بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، وفدًا أمنياً من الشرطة الأميركية برئاسة كارلس كلاك، يزور البلاد حاليا.

 

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتنسيق والتعاون في مجالات العمل الشرطي والأمني.

 

واطلع الوفد على عدد من الأقسام في الإدارة، وتعرف على التطورات التي شهدتها شرطة أبوظبي، في مواكبة أحدث التطورات والمستجدات الأمنية إلى جانب الجهود التطويرية المستمرة في إدارة الدوريات الخاصة.

 

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وقدمت فرقة من فرسان شرطة أبوظبي بإدارة الدوريات الخاصة على  هامش اللقاء، عرضاً لـ "فن التشوليب" على ظهور الخيول.

 

ويعد "فن التشوليب" من الفنون الحربية الإماراتية الأصيلة، ويُؤدى أثناء استقبال الضيوف وفي المناسبات وخلال المعارك، ويتضمن تلحين أبيات من الشعر النبطي وأهازيج وقصائد حماسية تؤديها مجموعات من الفرسان.

 

المصدر: وام
الولايات المتحدة
شرطة أبوظبي
الشرطة الأميركية
الدوريات الخاصة
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