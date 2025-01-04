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شرطة رأس الخيمة تنفذ عملية إخلاء طبي لمصاب في أحد المواقع الجبلية

شرطة رأس الخيمة تنفذ عملية إخلاء طبي لمصاب في أحد المواقع الجبلية
4 يناير 2025 18:03

تمكن المركز الوطني للبحث والإنقاذ التابع للحرس الوطني، بالتعاون مع شرطة رأس الخيمة، من تنفيذ عملية إخلاء طبي لمصاب كان يمارس تسلق الجبال في أحد المواقع الجبلية بإمارة رأس الخيمة.
وفور تلقي البلاغ، تم تحديد موقعه وإخلاؤه باستخدام طائرة البحث والإنقاذ إلى مستشفى القاسمي لتلقي العلاج اللازم.
ودعا الحرس الوطني وشرطة رأس الخيمة مرتادي المناطق الجبلية إلى الالتزام بإرشادات السلامة العامة واتباع التدابير الوقائية اللازمة لضمان سلامتهم، كما حث الحرس الوطني الجمهور على الاتصال بخط طوارئ البحث والإنقاذ (995) للإبلاغ عن أي حالات طارئة تتطلب المساعدة أو التدخل.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المركز الوطني للبحث والإنقاذ
رأس الخيمة
شرطة رأس الخيمة
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