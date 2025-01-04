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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
4 يناير 2025 18:13

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.
وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة نشطة أحيانا، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:01 والمد الثاني عند الساعة 05:50 والجزر الأول عند الساعة 10:15 والجزر الثاني عند الساعة 22:54.
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:16 والمد الثاني عند الساعة 01:44، والجزر الأول عند الساعة 07:41 والجزر الثاني عند الساعة 19:08.

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