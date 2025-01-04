شرطة أبوظبي و«الدفاع المدني» تُعززان التوعية الوقائية لزوار مهرجان ليوا

أبوظبي (الاتحاد)

عززت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، جهود التوعية الوقائية لزوار مهرجان ليوا الدولي، ووفرتا أرقى خدماتهما لإسعاد الجمهور وباستخدام أحدث دورياتهما وكوادرهما الاحترافية، وقدمتا لهم المساعدة في المناطق الرملية والوعرة، والاستجابة الطبية وتقديم الإسعافات عند الضرورة.

واستعانت شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني بدوريات رمال وكثبان ودراجات الدفاع المدني النارية، وأيضاً دوريات إدارة المرور والدوريات الأمنية في منطقة الظفرة، ودوريات إدارة المهام الخاصة، ودراجات الإسعاف والإطفاء، ومروحية طيران شرطة أبوظبي، لنقل الحدث إلى مركز القيادة والتحكم «غرفة العمليات الرئيسية»، وتعزيز سرعة الاستجابة في مختلف المواقع، وخصوصاً المناطق الرملية الوعرة.

وأوضحت شرطة أبوظبي أن دورية رمال تعد من الدوريات الحديثة التي تتوفر بها أحدث الأجهزة والمعدات وتشمل أنظمة اتصال ذكية ومتطورة، وأنظمة لتحديد المواقع، وصولاً إلى الأماكن البعيدة في عمق الصحراء، وعززت دورية «كثبان» جهودها الريادية في تقديم المساعدة لزوار المهرجان.