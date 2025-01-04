قرية ليوا.. «أنشطة استثنائية» وسط «الكثبان الذهبية»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

اختتمت «قرية ليوا» ضمن فعاليات «مهرجان ليوا الدولي»، أنشطتها التراثية وفعالياتها الترفيهية الاستثنائية، التي شهدت حضوراً لافتاً للزوار من مختلف الجنسيات والأعمار، الذين عاشوا مغامرات وتجارب مبهرة وسط الكثبان الذهبية.

واحتفت «قرية ليوا» بالموسيقى والفنون الإماراتية عبر تقديم استعراضات على مسرح يقع في قلب القرية، وبين ساحاتها، قدمتها الفرقة الشعبية للفنون الإماراتية، التابعة لجمعية أبوظبي للفنون الشعبية والمسرح، وأدت فقرات أدائية وعروضاً فكلورية خاصة بالفنون التقليدية المحلية احتفاء بالثقافة الإماراتية على وقع «العيالة» و«الرزفة الحربية».



10 تجارب

واستحدثت «قرية ليوا» مجموعة جديدة من الأنشطة المتنوعة من تنظيم «دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي»، حيث استمتع الزوار بمزيج فريد من الأنشطة الرياضية والترفيهية والمغامرات المشوقة، ضمن الأجواء الشتوية الخلابة، وقدمت القرية لزوارها 10 تجارب لالتقاط صور تذكارية مع الاستمتاع بصحراء ليوا الساحرة، من خلالها فعاليات «مناطقها الست»، من بينها عروض «المنطاد الهوائي» والتقاط صور بانورامية للكثبان الذهبية الممتدة عبر الأفق في منطقة الظفرة، «عجلة شمس ليوا» التي أخذت الزوار في رحلة لمشاهد إطلالة مذهلة على تل مرعب، «أنشودة الكثبان»، وهو عمل إبداعي من الفولاذ للفنان جلال لقمان الذي يمزج بتناغم بين ألحان الصحراء وهمسات الرمال وهدوء المكان ومشاهد الكثبان الرملية للاحتفاء بالصحراء وجمالها الطبيعي، و«الاستعراض الحر» الذي وفر تسجيل لحظات نابضة بالحياة والمنافسة والمغامرة لنخبة من المتسابقين الذين يتنافسون في استعراض مهاراتهم التي تتخطى حدود الخيال، و«عروض الألعاب النارية اليومية فوق تل مرعب»، و«ممشى ليوا» الذي تضمن باقة من المطاعم والأكشاك التي توفر منتجات ومصنوعات حرفية رائعة.



طرب ليوا

وقدم مسرح منطقة «طرب ليوا» عروضاً موسيقية وحفلات غنائية حية، منحت الفرصة للزوار وعشاق الموسيقى للاحتفال بالتراث الموسيقي الغني للمنطقة، وتقديم أجمل الأصوات العربية في أجواء استثنائية ومتميزة.

وشارك في إحياء الحفلات وسط حضور جماهيري كبير، نخبة من أبرز فناني العالم العربي، هم حمد العامري وأريام ومحمود تركي وأصيل هميم وعبادي الجوهر ورحمة رياض.



سيرك هوليوود

وفي «منطقة وناسة»، عاش زوار «قرية ليوا» أجواءً مفعمة بالتشويق مع العروض اليومية المتنوعة التي قدمتها الفرقة العالمية «سيرك هوليوود» الذي أقيم للمرة الأولى داخل خيمة سيرك تم تصميمها بشكل بانورامي متميز، للاستمتاع بفقرات موسيقية واستعراضية، وفنون رياضية.