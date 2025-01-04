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علوم الدار

الألعاب النارية.. «بهجة يومية» في مهرجان ليوا الدولي

الألعاب النارية.. «بهجة يومية» في مهرجان ليوا الدولي
5 يناير 2025 01:06

الظفرة (الاتحاد)

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يعيش زوار مهرجان ليوا الدولي، أجواءً من البهجة والسعادة بشكل يومي مع انطلاق الألعاب النارية على قمة تل مرعب لتنشر البهجة والفرحة في نفوس الجميع وسط مشاعر الفخر والسعادة في قلوب جميع زوار ليوا من مختلف دول العالم، الذين حرصوا على متابعة الفعاليات والأنشطة التي يقدمها المهرجان لتلامس اهتمام واحتياجات الجميع.
ومع اقتراب عقارب الساعة من الثامنة يتجمع الآلاف من عشاق التحدي والمغامرة وزوار ليوا الدولي على موقع تل مرعب ليكون الجميع على موعد مع الإثارة والبهجة والسعادة من خلال مجموعة متميزة من الأشكال الرائعة للألعاب النارية مع ألوان مثيرة وجذابة ورائعة.
ويؤكد ماجاي دولان من أستراليا أن مهرجان ليوا الدولي نموذج متكامل من المتعة والإثارة، نظراً لما يضمه من فعاليات وأنشطة متنوعة تعطي بدائل أمام الزائر للاختيار من بينها ما يرغب فيه ويلامس اهتمامه، وتعطي الألعاب النارية التي تضيء سماء ليوا المزيد من البهجة للزوار الذين يحرصون على التقاط الصور معها خلال وجودهم على تل مرعب.
وتؤكد سلمى عبدالله من السعودية، التي حضرت برفقة زوجها وأبنائها أنها سعيدة بمهرجان ليوا الدولي، الذي تزوره للمرة الأولى وتحرص كل ليلة على التواجد في تل مرعب لالتقاط الصور والاستمتاع بالألعاب النارية التي تعطي دقائق من المتعة والبهجة للزوار.

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مهرجان ليوا الدولي
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الإمارات
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