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علوم الدار

في محاضرة بـ«شرطة دبي».. «على دربك» تدعم أهداف تصفير البيروقراطية

خلال المحاضرة (من المصدر)
5 يناير 2025 01:07

دبي (الاتحاد)

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نظمت شرطة دبي، ممثلة في مبادرة وخدمة «على دربك»، محاضرة حول دور المبادرة في تصفير البيروقراطية، قدمها النقيب ماجد بن ساعد الكعبي، رئيس المبادرة، والتي ركزت على دور شرطة دبي في دعم معايير ومبادئ تصفير البيروقراطية وتعزيزها.
وتناولت المحاضرة عدداً من المحاور والمفاهيم الأساسية، منها مفهوم البيروقراطية الحكومية، ورحلة التميز في المبادرات والمشاريع، وإنجازات مبادرة «على دربك» بعد تطبيق مفهوم البيروقراطية وأثرها على الخدمة، كما تطرقت المحاضرة إلى رحلة المتعامل قبل وبعد التصفير.
وفي بداية المحاضرة، رحب النقيب ماجد بن ساعد الكعبي بالحاضرين، مؤكداً التزام شرطة دبي في التطبيق الفوري لتوجهات الحكومية المتمثلة في تصفير الإجراءات الحكومية، وخفض ما لا يقل عن 50% من المدد الزمنية لتلك الإجراءات، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية خلال عام، واستعرضت المحاضرة عدداً من الحلول والمقترحات والآليات التي ساهمت في تحقيق هذا المستهدف لمبادرة «على دربك» بأسرع فترة زمنية ممكنة.
وأضاف: «إن حكومة الإمارات تعزز مفهوم الابتكار، باعتباره السبيل الأكثر فاعلية في تحقيق الريادة والتميز وتطوير الخدمات، وتقديم نماذج لمنظومة عمل حكومي جديدة ورائدة تواكب المرحلة الحالية، وتلبي الطموحات في غد أكثر إشراقاً ونجاحاً، موضحاً أن شرطة دبي تولي تطوير خدماتها وتبسيطها اهتماماً كبيراً، من خلال رؤية استراتيجية مستدامة تهدف إلى ضمان جودة رحلة المتعامل، وتنعكس إيجابياً على الخدمات المقدمة».

البيروقراطية
الإجراءات البيروقراطية
تصفير البيروقراطية
البيروقراطية الحكومية
دبي
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