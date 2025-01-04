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علوم الدار

«تحسينات مرورية» حول المدارس في أبوظبي

توفير بيئة تعليمية آمنة للطلبة وأولياء أمورهم والكادر التعليمي (من المصدر)
5 يناير 2025 01:07

هالة الخياط (أبوظبي)

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تنفذ بلدية مدينة أبوظبي، خلال الفترة المقبلة، المرحلة الثانية من مشروع التحسينات المرورية حول المدارس في مناطق داخل مدينة أبوظبي؛ بهدف تعزيز كفاءة معايير السلامة المرورية للمناطق المحيطة بالمدارس في أبوظبي وضواحيها.
ويأتي تنفيذ المشروع ضمن إطار التزام البلدية بتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلبة، وأولياء أمورهم والكادر التعليمي، وللسائقين العابرين لهذه المناطق الاستراتيجية.
وأنجزت بلدية مدينة أبوظبي سابقاً منظومة كبيرة ومتكاملة من مشاريع تطوير وتأهيل مكونات السلامة المرورية في مناطق مدارس مدينة أبوظبي، لتشمل صيانة اللوحات المرورية، وصبغ مطبات عبور المشاة وتهدئة السرعة، إلى جانب إزالة العشوائيات حول المدارس، وتطوير مكونات البنية التحتية الخاصة بالسلامة المرورية.
وشملت أعمال التطوير العديد من الشوارع والمناطق، منها شارع خليفة بن زايد الأول، ومنطقة مدرسة حمدان بن زايد في منطقة المشرف غرب، وشارع الجزة، ومنطقة ساس النخيل، ومحيط كل من: مدرسة الراحة إنترناشيونال - مجمع مدينة خليفة، والمدرسة الإيطالية الدولية، وأكاديمية جيمس الأميركية في مدينة خليفة، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية - فرع بني ياس، ومدرسة الختم للبنات في الختم، وجسر الطروش.
وشهدت المناطق المستهدفة تنفيذ أعمال تطويرية وتحسينية، من بينها: صيانة إسفلت الطرق والمواقف واستبدال بلاط ممرات المشاة، وصيانة آثار الانجرافات في الطرق إلى بعض المدارس، وتوفير مواقف سيارات إضافية في محيط عدد من المدارس، وصيانة وإعادة تركيب اللوحات الإرشادية والعلامات الأرضية للطرق وأحجار الكربستون.
وأكدت البلدية مواصلة جهودها لتعزيز معايير الاستدامة وجودة الحياة، من خلال تنفيذ المشاريع التطويرية والتحسينية في مختلف المناطق الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي، حفاظاً على البنية التحتية، وتعزيزاً للمظهر الجمالي، بما يواكب النهضة الحضارية والعمرانية التي تشهدها أبوظبي.
ودعت بلدية مدينة أبوظبي السائقين إلى توخي الحيطة والحذر لدى عبورهم مناطق المدارس، والالتزام بالسرعات المحددة، والتقيد بالعلامات المرسومة على الأرض، واللوحات الإرشادية؛ وذلك لتعزيز سلامة الطلبة وحمايتهم من أي حوادث، كما حثت البلدية أولياء أمور الطلبة على تثقيف أبنائهم بشأن الالتزام بمناطق العبور الآمنة من المدارس وإليها، وتشجيعهم على اتباع التعليمات الصحيحة بشأن عبور الشوارع حفاظاً على صحتهم وسلامتهم العامة.

أبوظبي
السلامة المرورية
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