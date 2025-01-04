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علوم الدار

ورش عمل لنقل المعرفة في المجالات التخصصية بدبي

خلال إحدى ورش العمل (من المصدر)
5 يناير 2025 01:06

دبي (الاتحاد)

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نظمت الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، ورشة عمل نقل المعرفة، أحد المشاريع المعرفية الهادفة إلى نقل العلوم والمعارف التخصصية في المجالات المستهدفة بين الموظفين على مستوى شرطة دبي.
وافتتح الورشة، المقدم عبدالله طارش، مدير إدارة الشؤون الإدارية، بحضور منال إبراهيم، مديرة إدارة الإعلام الأمني، ومديري الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام وأكثر من 50 موظفاً مُستهدفاً للاستزادة من الخبرات الإعلامية التخصصية.
وأكد المقدم عبدالله طارش أن ورشة عمل نقل المعرفة، من المشاريع المعرفية على مستوى القطاعات في شرطة دبي، والهادفة إلى نقل وتبادل المعرفة في الإدارات التخصصية بين الموظفين، بما يعزز من القدرات المؤسسية، ويُمكنها من مواجهة التحديات بمرونة ورشاقة.
وقال: إن نقل المعرفة بين الموظفين داخل المؤسسات يُعد من العوامل الأساسية التي تساهم في تعزيز الابتكار والتطور المُستدام في المجالات التخصصية، وإن تبادل الخبرات والمهارات بين الأفراد ضروريٌّ لضمان تقدم العمل، وتحقيق نتائج ملموسة، كما أنه يعد فرصة للاستفادة من خبرات الآخرين وتطبيقها على أرض الواقع.
وأوضحت منال إبراهيم، أن هذه الورشة استفاد منها أكثر من 50 شخصاً من منسقي الإدارات العامة ومراكز الشرطة المعنيين، وهي جزءٌ من الجهود المستمرة لتعزيز الفهم والتمكين في هذه المجالات المهمة، مشيرة إلى أن الورشة تضمنت شرحاً مُفصلاً لبوابة إسعاد المجتمع على الإنترنت والخدمات الإعلامية المتوفرة عبر هذه البوابة، والتصوير الفوتوغرافي وتقنياته وأساسيات التصوير الفوتوغرافي في الإعلام، والتصوير التلفزيوني وصناعة الأفلام بكافة مراحله المتضمنة التصوير والمونتاج والإخراج وكتابة السيناريوهات، إلى جانب كتابة الأخبار والتقارير الصحفية، وكيفية التغطية الميدانية باللغتين العربية والإنجليزية، والتصميم الجرافيكي وتطبيقاته الإعلامية ومطابقته للهوية المؤسسية، والكتابة في منصات التواصل الاجتماعي، واستخدام الذكاء الاصطناعي في التغطيات الإعلامية، والترجمة الصحفية.
وأكدت أن من شأن هذه الورشة المعرفية المساهمة في نقل الخبرات والمعارف لدى الحاضرين الممثلين للإدارات العامة ومراكز الشرطة على مستوى القوة، وإطلاعهم على المهارات الأولية للعمل في مجالات الإعلام الحديثة والمتنوعة.

شرطة دبي
دبي
الإمارات
الإدارة العامة لإسعاد المجتمع
تبادل المعرفة
التبادل المعرفي
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