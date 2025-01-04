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علوم الدار

جولة ميدانية في الأسواق الحيوية في عجمان

حرص كبير على تطبيق اشتراطات الصحة العامة (الاتحاد)
5 يناير 2025 01:06

عجمان (الاتحاد)

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تفقد عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، الأسواق الحيوية في الإمارة، بما في ذلك سوق الخضار والفواكه واللحوم والدواجن، وذلك ضمن جولة ميدانية تهدف إلى الاطلاع على سير العمل في الأسواق، وتفقد مدى التزامها بالمعايير الصحية والجودة المطلوبة.
رافقه خلال الجولة عدد من المسؤولين في الدائرة، الذين قدموا شرحاً تفصيلياً حول المشاريع التطويرية المستمرة في الأسواق، بما يتماشى مع رؤية الإمارة المستقبلية.
واطلع النعيمي على الإجراءات المتبعة لضمان سلامة المنتجات وتوافقها مع اشتراطات الصحة العامة، حيث أكد أهمية متابعة هذه الأسواق بشكل دوري لضمان توفير بيئة صحية وآمنة للمستهلكين، كما أكد ضرورة الالتزام بمعايير النظافة، وتخزين المنتجات بشكل سليم، بما يضمن حماية المستهلكين من أي مخاطر صحية.
وأكد أن الدائرة تعمل جاهدة على تنفيذ مشاريع تطويرية تهدف إلى تحسين بيئة الأسواق، وتوفير كل ما يلزم من خدمات تلبي احتياجات المتسوقين.
وأشار إلى أن هذه الزيارات الميدانية تأتي في إطار حرص الدائرة على متابعة سير العمل، والتأكد من تطبيق المعايير المتبعة كافة في الأسواق.
وأوضح أن سلامة وصحة المواطن والمقيم في عجمان هي أولى أولويات الدائرة، مضيفاً أن فرق العمل المختصة تواصل جهودها الدؤوبة في مراقبة الأسواق وضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية للمجتمع.
وفي ختام الزيارة، عبر مدير عام الدائرة عن شكره وتقديره لجميع فرق العمل المختصة في الأسواق، مؤكداً أن التزامهم المستمر وتفانيهم في العمل يساهم في تعزيز مكانة عجمان وجهة مثالية تتمتع بالبنية التحتية والخدمات التي تلبي احتياجات شرائح المجتمع كافة.

الإمارات
عبد الرحمن النعيمي
دائرة البلدية والتخطيط
عجمان
الصحة العامة
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