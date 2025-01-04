الأحد 5 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات.. سوق عمل ديناميكي يدعمه النمو الاقتصادي والذكاء الاصطناعي

الإمارات.. سوق عمل ديناميكي يدعمه النمو الاقتصادي والذكاء الاصطناعي
5 يناير 2025 01:07

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
«تحسينات مرورية» حول المدارس في أبوظبي
إطلاق القمر الصناعي «الثريا 4» بنجاح

رسخ سوق العمل في دولة الإمارات، مكانته وجهة عالمية للباحثين عن الفرص في القطاعات المختلفة؛ بفضل تطور الاقتصاد الوطني وتنوعه، والبيئة الاستثمارية المحفزة التي لعبت دوراً رئيساً في تعزيز جاذبيته.
ويُعد السوق من أكثر الأسواق جذباً للكفاءات والخبـرات من شتى أنحاء العالم، مستفيداً من المزايا التنافسية مثل البنية التحتية المتقدمة، وتنوع الفرص، والتوجهات المستقبلية التي تعتمد على التحول الرقمي والاستدامة، كما تعد الإمارات نموذجاً عالمياً في تعزيز حقوق العمالة، وضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة.
ومع دخول عام 2025، ومواصلة النمو الاقتصادي، يتوقع أن يشهد سوق العمل في الإمارات تزايد الطلب على أصحاب الكفاءات العالية، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، أو تلك القادرة على فهم الذكاء الاصطناعي واستخدامه في القطاعات المختلفة.
ووفق العديد من التقارير والتصنيفات العالمية، برزت الإمارات كواحدة من الدول الأكثر جذباً للمواهب، إذ تصنف الوجهة الأكثر تفضيلاً للعمال الذين يبحثون عن تأشيرات عمل حول العالم، بحسب تقرير صادر في 2024 عن شركة «دييل» العاملة في مجال إدارة الموارد البشرية العالمية.
وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً والخامسة عالمياً بين أكثر الوجهات المفضلة للرقميين الرحّل، حسب تصنيف مجلة «سي إي أو ورلد»، كما حلت في المركز الرابع عالمياً في قائمة أفضل الدول التي يرغب المغتربون بالعيش والعمل فيها، وفقاً لمؤسسة «إنترنيشنز» العالمية لتقييم أفضل المدن للعيش والعمل للمغتربين. 
وأفاد ربيع عطايا، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«بيت دوت كوم»، بأن سوق العمل في دولة الإمارات سيتأثر خلال عام 2025، بشكل كبير بالذكاء الاصطناعي، وقيام التكنولوجيا بأتمتة المهام المتكررة، حيث سيركز المهنيون على حل المشكلات بعمق، والتعلم المستمر، وبناء العلاقات، معتبراً ذلك فرصة للمنظمات والأفراد للتطور خارج الأدوار الروتينية، واعتناق مسارات مهنية تمزج بين الرؤى المستندة إلى البيانات والحدس الشخصي، مؤكداً أن اتجاهات سوق العمل في الإمارات في عام 2025، ستسهم في تعزيز النمو والابتكار في جميع أنحاء المنطقة.
وأشار إلى وجود طلب متزايد على الوظائف في قطاعَي صناعة التكنولوجيا والرعاية الصحية، وخاصة مهندسي البرمجيات، وذلك نتيجة ازدهار الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية المستمرة، بالإضافة إلى الطلب المتزايد على الأطباء والممارسين الصحيين في ضوء النمو السكاني الذي يستدعي تطوير الرعاية الطبية.
وأضاف: إن صناعات مثل التسويق، تشمل مجالات متعددة كالإعلان، والعلاقات العامة، والتسويق الرقمي، تعد من أكبر الصناعات التي توظف الخريجين الجدد.
من جهته، أكد عاصم جلال، مستشار العلوم الإدارية وتكنولوجيا المعلومات في «جي آند كي» للاستشارات الإدارية، أن حركة التوظيف في أي بلد ترتبط بشكل عام بالنمو والازدهار الاقتصادي، وأن سوق العمل الإمارات سيواصل مسيرة النمو التي حققها في السنوات الماضية.
وقال أحمد جمال، مدير تطوير الأعمال الإقليمي لحلول الذكاء الاصطناعي في «Advanced Integration» الشريك الاسترتيجي لـ«Nvidia»: إن سوق العمل في الإمارات شهد تطوراً ملحوظاً، أصبح فيه كل من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي عنصرين أساسيين.
وأشار إلى مشاريع الذكاء الاصطناعي السيادية ومراكز البيانات الكبيرة، التي تعمل عليها الإمارات والتي ستوفر فرص عمل أكبر خلال الفترة القادمة، وتتطلب كفاءات عالية، بما في ذلك المبرمجون والخبراء، ما يسهم في توفير المزيد من الفرص، لافتاً إلى تبوّء الإمارات المركز الثالث عالمياً في استقطاب خبراء الذكاء الاصطناعي.

النمو الاقتصادي
الإمارات
الذكاء الاصطناعي
سوق العمل
سوق العمل في الإمارات
بيئة العمل
بيئة الأعمال
التحول الرقمي
آخر الأخبار
ضباط شرطة قرب نُصب تذكاري مؤقت لضحايا العملية الإرهابية في نيو أورليانز (رويترز)
الأخبار العالمية
خبراء: هجوم نيو أورليانز يؤكد استمرار إرهاب «داعش»
5 يناير 2025
فلسطيني يجلس وسط الدمار في حي الشجاعية بمدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: حظر إسرائيل مساعدتنا للفلسطينيين اقترب
5 يناير 2025
استئناف الرحلات الداخلية في 18 ديسمبر الماضي من مطار دمشق إلى حلب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مطار دمشق يعلن استئناف الرحلات الدولية الثلاثاء
5 يناير 2025
جماعة «الحوثي» شرّدت عشرات آلاف الموظفين منذ انقلابها ضد الشرعية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مساعٍ «حوثية» لإقصاء 250 ألف موظف حكومي
5 يناير 2025
لبناني قرب مبنى مدمر في الضاحية الجنوبية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر» تدعو للحفاظ على وقف إطلاق النار في لبنان
5 يناير 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©