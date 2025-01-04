محمد بن زايد يهنئ  الملك حمد بن عيسى بفوز البحرين بـ«خليجي 26»

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، بمناسبة فوز البحرين بـ«خليجي 26».

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «أبارك لأخي الملك حمد بن عيسى والأشقاء في البحرين الفوز بـ"خليجي 26" وأشيد بالأداء المتميز والروح العالية للمنتخبين، البحريني والعماني، والتنظيم الناجح للبطولة من قبل الكويت الشقيقة، وتمنياتي للجميع بالتوفيق في المنافسات المقبلة».

أبارك لأخي الملك حمد بن عيسى والأشقاء في البحرين الفوز بـ "خليجي 26" وأشيد بالأداء المتميز والروح العالية للمنتخبين، البحريني والعماني، والتنظيم الناجح للبطولة من قبل الكويت الشقيقة، وتمنياتي للجميع بالتوفيق في المنافسات المقبلة. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) January 4, 2025