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علوم الدار

محمد بن زايد يهنئ الملك حمد بن عيسى بفوز البحرين بـ«خليجي 26»

محمد بن زايد يهنئ  الملك حمد بن عيسى بفوز البحرين بـ«خليجي 26»
4 يناير 2025 22:46

 هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، بمناسبة فوز البحرين بـ«خليجي 26».
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «أبارك لأخي الملك حمد بن عيسى والأشقاء في البحرين الفوز بـ"خليجي 26" وأشيد بالأداء المتميز والروح العالية للمنتخبين، البحريني والعماني، والتنظيم الناجح للبطولة من قبل الكويت الشقيقة، وتمنياتي للجميع بالتوفيق في المنافسات المقبلة».

 

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خليجي 26
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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
البحرين
الإمارات
محمد بن زايد
الملك حمد بن عيسى آل خليفة
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