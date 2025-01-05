طحنون بن زايد: نبارك لمملكة البحرين الشقيقة الفوز بـ«كأس خليجي 26»

هنأ سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، مملكة البحرين الفوز بـ«كأس خليجي 26».





وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «مبروك لمملكة البحرين الشقيقة الفوز بكأس "خليجي 26"، بعد أداء متميز لمنتخبها الوطني، وحظ أوفر لمنتخب عمان الذي قدم مباراة كبيرة .. كما نبارك لدولة الكويت نجاح تنظيم هذه النسخة المتميزة من البطولة».

