حمدان بن محمد: دبي الأولى إقليمياً والثامنة عالمياً في مؤشر "قوة المدن العالمي 2024"

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تحقيق دبي المركز الأول إقليمياً والثامن عالمياً في مؤشر "قوة المدن العالمي 2024" الصادر عن معهد الاستراتيجيات الحضرية – مؤسسة "موري ميموريال" اليابانية.

وقال سموه عبر حسابه على منصة "إكس": "للعام الثاني على التوالي، دبي الأولى إقليمياً والثامنة عالمياً في مؤشر "قوة المدن العالمي 2024" الصادر عن معهد الاستراتيجيات الحضرية – مؤسسة "موري ميموريال" اليابانية، ولتكون أول مدينة شرق أوسطية تُحقق هذا الإنجاز البارز. تفوق دبي في المؤشرات العالمية يعكس رؤية محمد بن راشد الملهمة ونتاج العمل الدؤوب لفرق دبي وشركائها. ندرك أن قوة المدن ليست في مساحتها أو عدد سكانها، بل في رؤيتها وطموحها وقدرتها على تقديم نموذج مُلهم للعالم ... ونحن في دبي أقوياء ومثابرون ومبتكرون وصنّاع أمل ومستقبل".



