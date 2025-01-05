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علوم الدار

جائزة خليفة لنخيل التمر تُشارك في مهرجان العين للتمور

جائزة خليفة لنخيل التمر تُشارك في مهرجان العين للتمور
5 يناير 2025 15:09

تُشارك جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في مهرجان العين للتمور بدورته الأولى 2025، الذي يقام في واحة الهيلي بمدينة العين في الفترة من 3 إلى 8 يناير الجاري، وتنظمه هيئة أبوظبي للتراث، تعزيزاً لدورها الريادي في دعم وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى المحلي والدولي.

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وقال الدكتور عبد الوهاب زايد، الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، إن المشاركة في المهرجان جاءت بتوجيهات معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة، احتفاءً بإرث زايد الإنساني في مجال زراعة النخيل وإنتاج وتصنيع التمور، وتأكيداً على التزام الجائزة بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة في قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور. وأكد التزام الجائزة بتسليط الضوء على الابتكارات والإنجازات التي تخدم قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور وتعزز من مكانتها كمنتج استراتيجي يُمثل جزءاً من الهوية التراثية والثقافية والاجتماعية لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويعكس جناح الجائزة رؤيتها ورسالتها وإنجازاتها في تنمية وتطوير هذا القطاع على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، حيث تم عرض أبرز المشاريع البحثية والتقنيات المبتكرة التي فازت بالجائزة خلال السنوات الماضية، إلى جانب استعراض النجاحات التي تحققت على مدى السنوات الماضية، بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، إلى جانب الأنشطة التوعوية والثقافية الموجهة للمزارعين والمختصين والزوار.

المصدر: وام
التمور
مهرجان العين
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