«كهرباء الشارقة» تطور عمل المضخات في محطة الرحمانية

الشارقة (الاتحاد)

أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مشروع تطوير عمل المضخات وأنظمة التحكم في التردد المتغير (VFDs) في محطة الرحمانية لتحلية المياه وقد أسهمت هذه التقنيات المتطورة في تحسين الأداء بشكل ملحوظ وخفض استهلاك الطاقة حيث تم استبدال وتغيير نظام عمل المضخات القديم الذي كان يستهلك 270 كيلوواط إلى نظام جديد يعتمد على تقنية التحكم في التردد المتغير (VFD) وترقية مضخات الشبكة لينخفض استهلاكها إلى 110.684 كيلوواط و69.9451 كيلوواط على التوالي، مما أدى إلى خفض إجمالي الاستهلاك إلى 180.63 كيلوواط وذلك في إنجاز جديد يضاف لإنجازات الهيئة في مجال الاستدامة ورفع كفاءة الطاقة. وأوضح المهندس عبدالرحمن بوخلف، مدير إدارة محطات المياه والتحلية، أن تطبيق النظام الجديد ساهم في تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 33.1% مقارنة بالنظام السابق وتحقيق توفير يومي للطاقة يصل إلى 2,144.9 كيلوواط/ ساعة وتحقيق توفير سنوي يزيد على 782,888 كيلوواط/ ساعة، ما يؤدي إلى خفض التكاليف وتقليل الانبعاثات البيئية.