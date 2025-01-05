الإثنين 6 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«بلدية أبوظبي»: ضرورة تنظيف خزانات المياه كل 6 أشهر

«بلدية أبوظبي»: ضرورة تنظيف خزانات المياه كل 6 أشهر
6 يناير 2025 01:21

هالة الخياط (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
دراسة تتنبأ بدور الذكاء الاصطناعي بالاستقرار السياسي
مهرجان ليوا الدولي 2025 يختتم منافساته من قمة «تل مرعب»

أكدت بلدية مدينة أبوظبي ضرورة تنظيف خزانات مياه الشرب كل 6 أشهر، واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير التي من شأنها أن تحافظ على خواص المياه داخل الخزانات نظيفة وآمنة وصالحة للاستخدام.
وبينت البلدية أن إهمال الصيانة الدورية للخزانات وعدم تنظيفها وتعقيمها، قد يشكل خطراً على الصحة العامة، حيث إنها تعتبر الجزء الأكثر أهمية في تخزين مياه الشرب.
وأفادت البلدية بأن خزانات مياه الشرب بالمباني السكنية تحتاج إلى صيانة وعناية وتنظيف بشكل دوري، وذلك لإزالة أية رواسب وأوساخ تكون عالقة بها، والتي بدورها قد تتسبب في ظهور مشاكل صحية لمستخدميها؛ لافتة إلى أن سلامة أفراد المجتمع والحفاظ على صحتهم تعتبر من أهم الأولويات التي تسعى البلدية إلى تحقيقها.
وأوضحت البلدية أنه في حال تمت ملاحظة أي تلوث للمياه في الخزان، والذي له دلالات واضحة من تغير في اللون والرائحة والطعم، فإن هذا يعتبر من أقصى مراحل التلوث، لافتة إلى وجود أنواع من البكتيريا لا تسبب روائح ولا يمكن ملاحظتها، بل تتكاثر في المياه وتسبب أمراضاً في حال استخدامها للنظافة الشخصية، لذا بات من الأهمية أن يكون هناك تنظيف وصيانة دورية لهذه الخزانات.
وتنفذ البلدية بشكل دوري حملات توعوية تستهدف من خلالها أصحاب وملاك المباني والعقارات السكنية والعاملين فيها، لتوعيتهم بضرورة المحافظة على نظافة خزانات مياه الشرب بالمباني، حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع.
منصات
ذكرت البلدية، عبر منصاتها الرقمية، الخطوات الصحيحة التي يجب اتباعها عند تنظيف وتطهير خزانات مياه الشرب، والتي تبدأ بتفريغ الخزان من المياه، ثم فرك السطح الداخلي للخزان لإزالة كافة الأوساخ العالقة به والملتصقة عليه، ثم شطف الخزان وتصريف مياه الشطف، موضحة أن الخطوة التالية والمهمة أيضاً هي وضع معقم آمن على كافة أسطح الخزان وتركه لمدة 30 دقيقة على الأقل، ثم تفريغ المعقم من الخزان عبر فتح صنابير المياه الداخلية، وأخيراً شطف الخزان وإعادة تعبئته بمياه الشرب.

بلدية أبوظبي
أبوظبي
المياه
مياه الشرب
الصحة العامة
آخر الأخبار
جبل جيس يسجل أقل حرارة في الإمارات بـ 1.8 درجة
علوم الدار
جبل جيس يسجل أقل حرارة في الإمارات بـ 1.8 درجة
اليوم 09:02
فتاتان فلسطينيتان قرب موقع غارة إسرائيلية على منزل في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
متحدثة «الأونروا» لـ«الاتحاد»: الحرب على غزة الأشرس في العصر الحديث
6 يناير 2025
دوار برج الساعة القديم على طول شارع القوتلي في منطقة الحميدية بحمص (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تأكيد عربي على دعم وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها
6 يناير 2025
رئيس بعثة «أونمها» مع فريق نزع الألغام في الحديدة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة توثق مقتل وإصابة 13 مدنياً بألغام «الحوثي» في الحديدة خلال ديسمبر
6 يناير 2025
ميلوني مع ترامب في منتجعه بفلوريدا، ومعهما السناتور ماركو روبيو (يمين) ومستشار الأمن القومي الأميركي القادم مايك والتز (يسار) (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ميلوني تعزز العلاقات مع ترامب خلال زيارة لفلوريدا
6 يناير 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©