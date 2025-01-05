«بلدية أبوظبي»: ضرورة تنظيف خزانات المياه كل 6 أشهر

هالة الخياط (أبوظبي)

أكدت بلدية مدينة أبوظبي ضرورة تنظيف خزانات مياه الشرب كل 6 أشهر، واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير التي من شأنها أن تحافظ على خواص المياه داخل الخزانات نظيفة وآمنة وصالحة للاستخدام.

وبينت البلدية أن إهمال الصيانة الدورية للخزانات وعدم تنظيفها وتعقيمها، قد يشكل خطراً على الصحة العامة، حيث إنها تعتبر الجزء الأكثر أهمية في تخزين مياه الشرب.

وأفادت البلدية بأن خزانات مياه الشرب بالمباني السكنية تحتاج إلى صيانة وعناية وتنظيف بشكل دوري، وذلك لإزالة أية رواسب وأوساخ تكون عالقة بها، والتي بدورها قد تتسبب في ظهور مشاكل صحية لمستخدميها؛ لافتة إلى أن سلامة أفراد المجتمع والحفاظ على صحتهم تعتبر من أهم الأولويات التي تسعى البلدية إلى تحقيقها.

وأوضحت البلدية أنه في حال تمت ملاحظة أي تلوث للمياه في الخزان، والذي له دلالات واضحة من تغير في اللون والرائحة والطعم، فإن هذا يعتبر من أقصى مراحل التلوث، لافتة إلى وجود أنواع من البكتيريا لا تسبب روائح ولا يمكن ملاحظتها، بل تتكاثر في المياه وتسبب أمراضاً في حال استخدامها للنظافة الشخصية، لذا بات من الأهمية أن يكون هناك تنظيف وصيانة دورية لهذه الخزانات.

وتنفذ البلدية بشكل دوري حملات توعوية تستهدف من خلالها أصحاب وملاك المباني والعقارات السكنية والعاملين فيها، لتوعيتهم بضرورة المحافظة على نظافة خزانات مياه الشرب بالمباني، حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

منصات

ذكرت البلدية، عبر منصاتها الرقمية، الخطوات الصحيحة التي يجب اتباعها عند تنظيف وتطهير خزانات مياه الشرب، والتي تبدأ بتفريغ الخزان من المياه، ثم فرك السطح الداخلي للخزان لإزالة كافة الأوساخ العالقة به والملتصقة عليه، ثم شطف الخزان وتصريف مياه الشطف، موضحة أن الخطوة التالية والمهمة أيضاً هي وضع معقم آمن على كافة أسطح الخزان وتركه لمدة 30 دقيقة على الأقل، ثم تفريغ المعقم من الخزان عبر فتح صنابير المياه الداخلية، وأخيراً شطف الخزان وإعادة تعبئته بمياه الشرب.