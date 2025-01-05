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علوم الدار

«جولة المصورين».. توثق جمال الطبيعة في حتا

«جولة المصورين».. توثق جمال الطبيعة في حتا
6 يناير 2025 01:21

دبي (الاتحاد) 

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يواصل مهرجان «#شتانا_في_حتا» فعالياته بمشاركة مجتمعية واسعة من أهالي منطقة حتّا وزوار دبي والإمارات، وذلك في إطار مبادرة «‎#شتا_حتا»، التي تتماشى أيضاً مع مستهدفات #وجهات_دبي، حيث حرص «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، على تنويع أنشطة المهرجان هذا العام، ليجد كل زائر ما يبحث عنه في حدث هدفه إلقاء مزيد من الضوء على المميزات التي تتمتع بها حتّا كوجهة سياحية رئيسية في دولة الإمارات.
وضمن الفعاليات المجتمعية للمهرجان نظّم «براند دبي»، أول أمس، «جولة المصورين»، بالتعاون مع «fotoUAE»، بمشاركة صاحبة المبادرة المصورة الإماراتية علا اللوز، حيث جمعت الفعالية عدداً من المصورين المحترفين وهواة التصوير الفوتوغرافي الذين حرصوا على استكشاف وتوثيق الطبيعة الساحرة في حتّا بعدساتهم، تأكيداً على مكانة دبي المدينة النابضة بالحياة وجاذبيتها للزوار من مختلف أنحاء العالم.
 وبلغ أجمالي عدد المشاركين في الجولة 118 مشاركاً، من بينهم 73 زاروا منطقة حتا لأول مرة، وقد لاقت الجولة دعماً من شركة فوجي فيلم الشرق الأوسط بتوفير عدد من الكاميرات للمصورين لتمكنهم من استخدام آخر التقنيات الموجودة في عالم الكاميرات.

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