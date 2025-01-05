الإثنين 6 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«دوفات 2025» يستكشف أحدث الابتكارات في صناعة الأدوية

«دوفات 2025» يستكشف أحدث الابتكارات في صناعة الأدوية
6 يناير 2025 01:21

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
«سوق المزارعين» بدبي منصة لدعم المنتجات المحلية
شرطة دبي تُنظم محاضرة حول الالتزامات الرياضية بعود المطينة

يجمع مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا (دوفات 2025)، المقرر انطلاقته في مركز دبي التجاري العالمي غداً ويستمر ثلاثة أيام، أكثر من 1.376 شركة عالمية رائدة في مجال الأدوية والتكنولوجيا الصحية، لاستكشاف أحدث الابتكارات والتقنيات في صناعة الأدوية.
ويعد «دوفات» الحدث الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في صناعة الأدوية، حيث يتوقع أن يستقطب أكثر من 31.680 زائراً من 101 دولة، ويتضمن 130 جلسة علمية و9 ورش عمل، بالإضافة إلى مشاركة 400 ملصق علمي من طلاب الجامعات، فيما تشهد هذه النسخة من الحدث للمرة الأولى فعالية «فيتا شو دبي» لعرض أحدث الابتكارات في المكملات الغذائية.

معرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا
دبي
دوفات
آخر الأخبار
جبل جيس يسجل أقل حرارة في الإمارات بـ 1.8 درجة
علوم الدار
جبل جيس يسجل أقل حرارة في الإمارات بـ 1.8 درجة
اليوم 09:02
فتاتان فلسطينيتان قرب موقع غارة إسرائيلية على منزل في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
متحدثة «الأونروا» لـ«الاتحاد»: الحرب على غزة الأشرس في العصر الحديث
6 يناير 2025
دوار برج الساعة القديم على طول شارع القوتلي في منطقة الحميدية بحمص (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تأكيد عربي على دعم وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها
6 يناير 2025
رئيس بعثة «أونمها» مع فريق نزع الألغام في الحديدة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة توثق مقتل وإصابة 13 مدنياً بألغام «الحوثي» في الحديدة خلال ديسمبر
6 يناير 2025
ميلوني مع ترامب في منتجعه بفلوريدا، ومعهما السناتور ماركو روبيو (يمين) ومستشار الأمن القومي الأميركي القادم مايك والتز (يسار) (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ميلوني تعزز العلاقات مع ترامب خلال زيارة لفلوريدا
6 يناير 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©