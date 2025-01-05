«دوفات 2025» يستكشف أحدث الابتكارات في صناعة الأدوية

دبي (وام)

يجمع مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا (دوفات 2025)، المقرر انطلاقته في مركز دبي التجاري العالمي غداً ويستمر ثلاثة أيام، أكثر من 1.376 شركة عالمية رائدة في مجال الأدوية والتكنولوجيا الصحية، لاستكشاف أحدث الابتكارات والتقنيات في صناعة الأدوية.

ويعد «دوفات» الحدث الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في صناعة الأدوية، حيث يتوقع أن يستقطب أكثر من 31.680 زائراً من 101 دولة، ويتضمن 130 جلسة علمية و9 ورش عمل، بالإضافة إلى مشاركة 400 ملصق علمي من طلاب الجامعات، فيما تشهد هذه النسخة من الحدث للمرة الأولى فعالية «فيتا شو دبي» لعرض أحدث الابتكارات في المكملات الغذائية.