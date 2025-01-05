الإثنين 6 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

دراسة تتنبأ بدور الذكاء الاصطناعي بالاستقرار السياسي

دراسة تتنبأ بدور الذكاء الاصطناعي بالاستقرار السياسي
6 يناير 2025 01:22

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
مهرجان ليوا الدولي 2025 يختتم منافساته من قمة «تل مرعب»
زوار ومشاركون: «ليوا الدولي» علاقة عشق وجداني

أكدت دراسة بحثية جديدة لمركز تريندز للبحوث والاستشارات أن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً جديدة في مجال التنبؤ بالاستقرار السياسي.
وكشفت الدراسة المسحية التي تحمل عنوان: «دور الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالاستقرار السياسي» عن قدرة الذكاء الاصطناعي على تحليل كميات هائلة من البيانات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، واستخلاص أنماط معقدة تساعد في التنبؤ بالمخاطر السياسية، مثل الاضطرابات الاجتماعية والانقلابات، بدقة أكبر من الطرق التقليدية.
واستعرضت الدراسة التي أعدها الباحثان في المركز د. السيد علي أبو فرحة، وعبدالله الخاجة، مجموعة من التقنيات التي يستخدمها الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات السياسية، مثل: معالجة اللغة الطبيعية لتحليل الخطاب السياسي والتقارير الإخبارية، واستخراج المؤشرات المبكرة للأزمات، إضافة إلى التعلم الآلي لبناء نماذج تنبئية تستند إلى البيانات التاريخية، وتحديد العوامل المؤثرة في الاستقرار السياسي، والشبكات العصبية العميقة لاكتشاف الأنماط المعقدة في البيانات الضخمة، وتحسين دقة التنبؤات.
وأشارت الدراسة إلى أنه رغم الإمكانيات الواعدة للذكاء الاصطناعي، فإن هناك مجموعة من التحديات، منها: نقص البيانات الموثوقة، حيث إنه غالباً ما تعاني البيانات السياسية نقصاً في الجودة والمصداقية، ما يؤثر على دقة النماذج.
ومن التحديات التحيز في النماذج، والتي قد تعكس التحيزات الموجودة في البيانات المستخدمة في تدريبها، ما يؤدي إلى نتائج غير عادلة، ومشكلة «الصندوق الأسود»، حيث يصعب تفسير كيفية وصول النماذج العميقة إلى نتائجها، ما يقلل من الثقة بها.
ولتجاوز هذه التحديات، قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات، منها: تكامل مصادر البيانات المتعددة، لتحسين شمولية النماذج ودقتها، وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي القابلة للتفسير لزيادة الشفافية والثقة بالنتائج، والتعاون بين الباحثين والممارسين، لبناء نماذج تلبي الاحتياجات الواقعية، ومعالجة القضايا الأخلاقية، مثل الخصوصية والتحيز، لضمان الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.
صنّاع القرار
خلصت الدراسة إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة قوية لدعم صنّاع القرار في فهم الديناميات السياسية واتخاذ قرارات مستنيرة. ومع ذلك، يجب التعامل مع هذه التقنية بحذر، والعمل على تطويرها بشكل مسؤول، لضمان تحقيق أقصى استفادة منها.

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
تريندز
أبوظبي
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
جبل جيس يسجل أقل حرارة في الإمارات بـ 1.8 درجة
علوم الدار
جبل جيس يسجل أقل حرارة في الإمارات بـ 1.8 درجة
اليوم 09:02
فتاتان فلسطينيتان قرب موقع غارة إسرائيلية على منزل في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
متحدثة «الأونروا» لـ«الاتحاد»: الحرب على غزة الأشرس في العصر الحديث
6 يناير 2025
دوار برج الساعة القديم على طول شارع القوتلي في منطقة الحميدية بحمص (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تأكيد عربي على دعم وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها
6 يناير 2025
رئيس بعثة «أونمها» مع فريق نزع الألغام في الحديدة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة توثق مقتل وإصابة 13 مدنياً بألغام «الحوثي» في الحديدة خلال ديسمبر
6 يناير 2025
ميلوني مع ترامب في منتجعه بفلوريدا، ومعهما السناتور ماركو روبيو (يمين) ومستشار الأمن القومي الأميركي القادم مايك والتز (يسار) (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ميلوني تعزز العلاقات مع ترامب خلال زيارة لفلوريدا
6 يناير 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©