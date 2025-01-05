1.1 مليون طالب يعودون إلى مدارسهم اليوم

دينا جوني (أبوظبي)

يعود اليوم إلى مقاعدهم الدراسية مليون و100 ألف طالب وطالبة بالمدارس الحكومية والخاصة التي تتبع منهاج الوزارة والمناهج الأجنبية الأخرى بالإضافة إلى رياض الأطفال، بعد إجازة ثلاثة أسابيع بدأت 16 ديسمبر الماضي.

أما الكوادر التعليمية والإدارية والفنية الذين ينتظمون في دوامهم اليوم فقد بدأت إجازتهم في 23 ديسمبر، تخللها أسبوع التدريب التخصصي الذي شارك فيه حوالي 23 ألف تربوي حضورياً وعن بُعد.

ويشهد الفصل الدراسي الثاني وللمرة الأولى استبدال الامتحان المركزي لطلبة الحلقة الثانية من الخامس إلى الثامن بمشروع يقيس مهارات الطلبة. وسيتم تطبيق المشروع بهدف الارتقاء بمهارات الطلبة وتحويل معارفهم النظرية إلى تطبيقات عملية تثري حصيلتهم المعرفية.

ويأتي تطبيق التعلم والتعليم القائم على المشاريع، تماشياً مع رسالة الوزارة في تطبيق الأساليب التعليمية الحديثة، وتمكين القيادات المدرسية والمعلمين والطلبة.

وستتيح المشاريع للطلبة فرصة إبراز قدراتهم من خلال العمل الجماعي أو الفردي، ما يسهم في تطوير مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات والعمل التعاوني، مما يرفع من جودة التعليم.

وستعقد الاختبارات المركزية للفصل الثاني في الفترة من 10 إلى 19 مارس المقبل، وقبلها الاختبارات التجريبية من 3 إلى 7 مارس. وستعلن النتائج في الفترة من 21 إلى 25 أبريل المقبل على أن تبدأ إجازة الربيع للطلبة 24 مارس المقبل، و31 من الشهر نفسه للهيئات التدريسية والإدارية والفنية وتستمر حتى 13 أبريل، ليبدأ الفصل الدراسي الثالث في 14 أبريل 2025.

ووفقاً للتقويم الأكاديمي، سيتخلل الفصل الثاني إجازة عيد الفطر من 29 مارس إلى الأول من أبريل. ويبلغ عدد أيام التمدرس في العام الأكاديمي الجاري للطلبة والهيئات بأنواعها 185 يوماً، بواقع 16 أسبوعاً في الفصل الدراسي الأول (78 يوماً)، و11 أسبوعاً في الفصل الدراسي الثاني (55 يوماً)، و11 أسبوعاً للفصل الدراسي الثالث (52 يوماً).