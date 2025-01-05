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علوم الدار

ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة

ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة
6 يناير 2025 01:22

أبوظبي  (وام)

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب خفيف.
وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:51 والمد الثاني عند الساعة 06:29، والجزر الأول عند الساعة 11:16 والجزر الثاني عند الساعة 23:25.
أمام بحر عُمان، فيكون يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:31 والمد الثاني عند الساعة 02:21، والجزر الأول عند الساعة 08:34 والجزر الثاني عند الساعة 19:50.

المركز الوطني للأرصاد
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