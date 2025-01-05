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علوم الدار

شرطة دبي تُنظم محاضرة حول الالتزامات الرياضية بعود المطينة

مشاركون في المحاضرة (من المصدر)
6 يناير 2025 01:22

دبي (الاتحاد)

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نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة في مبادرة «التزامكم سعادة» وبالتعاون مع مجلس الروح الإيجابية، وضمن مبادرة «صوتك أمانة»، الهادفة إلى تفعيل قنوات التواصل مع مختلف فئات المجتمع، محاضرة توعية، لقاطني منطقة عود المطينة؛ بهدف نشر الوعي بالتزامات الجمهور الرياضي في الملاعب التي ينص عليها القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014 بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية. 
وأكد الملازم نابت سلطان الكتبي، خلال محاضرة التوعية، أن مبادرة «التزامكم سعادة» تستهدف تعزيز التواصل مع الجماهير الرياضية، وتوحيد الجهود لإسعاد الجماهير، عبر ترسيخ ثقافة التشجيع الإيجابي، بما يعكس الوجه الحضاري للدولة في ملاعبنا الرياضية.
وقال: «إن المبادرة تعمل على نشر الوعي بالتزامات الجمهور الرياضي التي ينص عليها القانون الاتحادي في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية».
منشآت
لفت الملازم الكتبي إلى أن مواد القانون الاتحادي بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، تضمن تحقيق كل إجراءات السلامة للرياضيين ولمختلف المنشآت في الدولة، وذلك وفق معايير وضوابط أمنية متطورة، بما يتماشى مع المعايير الدولية.

 

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